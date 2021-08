Pau Gasol deixa en l'aire la seva retirada del bàsquet

@EP





El jugador espanyol Pau Gasol ha deixat en l'aire si seguirà o no una temporada més en actiu amb el Barça, el seu actual club, després de retirar-se de la selecció espanyola als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, amb derrota davant els Estats Units als quarts de final.





"És un moment de moltíssimes emocions, pel partit d'ahir, encara digerint-ho una mica tot i mirant enrere amb el que s'ha pogut fer amb aquesta gran família. Ara toca mirar tot el que s'ha fet i gaudir-ho. Ja veurem si em retiro o no. Això arribarà més endavant", ha manifestat en roda de premsa.





Gasol, escollit per formar part de la Comissió d'Atletes del COI després d'aquests Jocs, ha de contemplar ara si serà compatible aquest càrrec amb seguir o no en actiu, jugant per al Barça com en aquesta última campanya.





"Haig de descobrir què requerirà el lloc, però és una manera de retornar el que m'ha donat l'esport i l'olimpisme a la meva vida. M'asseguraré de donar-ho tot perquè els atletes estiguin en millor posició que ara. Ara, després de confirmar l'elecció, parlaré amb el COI i començaré aquest viatge i aquesta aventura, i veurem si és compatible amb altres coses o no, però és un compromís que he pres", ha argumentat.





En una compareixença de comiat organitzada pel COE, ha assegurat que no podria esborrar de la seva carrera, perquè no seria la mateixa, tot allò viscut amb Espanya. "No es concep la meva carrera sense el meu compromís amb la selecció espanyola", ha assegurat. "M'ha fet sentir coses tan especials, únics i irrepetibles que això em quedarà per sempre", s'ha sincerat.





I malgrat la decepció de perdre a quarts davant dels Estats Units, no es penedeix d'haver anat a Tòquio 2020. "Per mi ha estat un gran assoliment estar en aquests Jocs després de dos anys de no saber si podria jugar mai més. I després d'haver lluitat per això, significa moltíssim. En cap moment m'he penedit o repensat la decisió, tenia la decisió presa", ha reblat.





"M'hagués agradat acabar millor, pels meus companys i pel nostre país, però no ha pogut ser. Això no lleva la satisfacció i orgull d'haver estat aquí i haver lluitat", ha aportat Pau Gasol, llegenda ja del bàsquet espanyol.





En aquest sentit, ha assegurat que se'n va "molt feliç per tot" i sense estar planejat ni parlat que el seu germà, el també pivot Marc Gasol, també anunciés que deixa la selecció després d'aquesta cita olímpica.





"El comiat en família, amb en Marc, no estava planejat. En Marc va transmetre els seus sentiments ahir, jo ho tenia ja decidit. És un moment difícil, perquè el bàsquet ens ha donat tant que és un moment difícil de digerir. Però el bàsquet té les seves etapes, i acaben", ha reconegut.





"Hem tingut molta sort d'aconseguir coses meravelloses, històriques en certa manera, i cal gaudir-ho i viure-ho amb alegria encara que una mica de malenconia quedarà", ha afegit en aquest sentit el més gran dels germans Gasol.





Sobre ser triat per la Comissió d'Atletes del COI, ha assegurat que li "encaixa moltíssim" a la seva etapa vital. "Espero ajudar els atletes que competiran en els propers anys. Vull lluitar per la igualtat i per un esport net i que segueixi donant alegries als nens i a la societat", ha augurat.





Per la seva banda, el president del Comitè Olímpic Español (COE), Alejandro Blanco, ha celebrat que els atletes de Tòquio 2020 hagin triat Gasol després de dos anys de lluita i preparació de la candidatura.





"Has estat l'atleta més votat. Hem fet un treball extraordinari que has completat amb la teva figura i la teva llegenda. Pots aportar molt al món olímpic. Et desitjo el millor", ha dit.