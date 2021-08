L'expilot Jorge Lis està ingressat a l'UCI després de rebutjar la vacuna contra la Covid-19

Jorge Lis @youtube





Per respondre a la pregunta de si és millor vacunar o no, només cal mirar la realitat. L'expilot valencià Jorge Lis ha estat mesos negant la pandèmia del Covid-19 i, posteriorment, ha rebutjat posar-se la vacuna. De la mateixa manera, intento convèncer els seus familiars perquè no ho fessin, provocant tensió en el seu entorn.





Però el Covid-19 no perdona tot i que ho ignoris, i el pilot, sense patologies prèvies, es va contagiar. Va començar amb símptomes lleus als quals no va donar importància, però el seu estat de salut va anar empitjorant fins haver d'ingressar a l'hospital. Amb els dies, el virus li va produir una pneumònia bilateral que el va portar directament a la UCI, on avui es troba ingressat en estat de coma induït.





Abans d'entrar en coma, el pilot va escriure a la seva família demanant perdó per la seva actitud durant la pandèmia. Malauradament, aquest home ha hagut d'aprendre el que és el Covid-19 de la pitjor manera, i ara es debat entre la vida i la mort.