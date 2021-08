Catalunya és la comunitat autònoma on més morts hi ha hagut per ofegament en espais aquàtics

Gairebé la meitat de les 49 morts per ofegament no intencional que han tingut lloc al llarg del mes de juliol s'han donat a Catalunya, amb deu casos, Andalusia, amb set, i Illes Balears, amb sis, segons l'Informe Nacional de Ofegaments (INA) de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, de manera que es tanquen els set primers mesos de 2021 amb la menor xifra de morts per aquesta causa (149) des de 2015.





Al juliol també hi ha hagut òbits per ofegament a Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia, en què es van donar tres casos en cadascuna d'elles; Canàries i Extremadura, amb dos a cada territori; País Basc, Galícia i Castella i Lleó, amb dos a cada comunitat; i Castella-la Manxa i la Rioja, amb un a cada regió. En canvi, no s'han registrat morts durant el juliol a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i Astúries, Aragó, Cantàbria i Navarra.





piscina @ep





Les 140 persones mortes en els espais aquàtics espanyols entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2021 suposen la dada més baixa en els últims set anys, per davant dels dos registres inferiors anteriors, el de 2018, en què es van donar 186 casos mortals, i el 2020, amb 191.





En el còmput del que va d'any, Andalusia és el territori que més morts acumula, amb 27, seguida de la Comunitat Valenciana i Catalunya, amb 24 en cada cas, les Canàries (14), Illes Balears (10), Galícia (9 ), Extremadura (7), Comunitat de Madrid i Castella i Lleó (5, en cada comunitat), Regió de Múrcia (4), Aragó, Castella-la Manxa i País Basc (3, en cada cas) i un a la Rioja i Melilla.





El perfil de la persona ofegada a Espanya des de començament d'any és la d'un home (80%), d'entre 18 i 25 anys (14,3%) o major de 65 (40,8%), de nacionalitat espanyola (39%), que perd la vida en una platja (547%) o en qualsevol cas en un espai sense vigilància (94%), principalment entre les 12.00 i les 14.00 hores (20,4%).