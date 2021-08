El Machu Picchu es va aixecar dècades abans del que es pensava, segons un nou estudi

Machu Picchu, el famós lloc inca de segle XV al sud del Perú, és fins a diverses dècades més antic del que es pensava, segons un nou estudi dirigit per l'arqueòleg de Yale Richard Burger.





Burger i investigadors de diverses institucions nord-americanes van utilitzar espectrometria de masses amb accelerador (AMS), una forma avançada de datació per radiocarboni, per datar restes humanes recuperades a principis de segle XX en el complex monumental i antiga finca de l'emperador Inca Pachacuti, ubicat a la cara oriental de Les Muntanyes dels Andes.





Machu Pichu @ep





Les seves troballes, publicats a la revista Antiquity, revelen que Machu Picchu va estar en ús des aproximadament el 1420 dC fins al 1530 dC, acabant al voltant de l'època de la conquesta espanyola, el que fa que el lloc sigui a l'almenys 20 anys més antic del que suggereix el registre històric acceptat i planteja preguntes. sobre la nostra comprensió de la cronologia Inca.





Fonts històriques que daten de la invasió espanyola de l'Imperi Inca indiquen que Pachacuti va prendre el poder a 1438 dC i posteriorment va conquistar la vall baixa d'Urubamba on es troba Machu Picchu. Amb base en aquests registres, els erudits han estimat que el lloc va ser construït després de 1440 dC, i potser fins a 1450 dC, depenent de quant temps li va prendre a Pachacuti sotmetre la regió i construir el palau de pedra.





Les proves d'AMS indiquen que la línia de temps històrica és inexacta. "Fins ara, les estimacions de l'antiguitat de Machu Picchu i la durada de la seva ocupació es basaven en relats històrics contradictoris escrits per espanyols en el període posterior a la conquesta espanyola", va dir Burger, professor d'antropologia a la Facultat d'Arts de Yale i Ciències. "Aquest és el primer estudi basat en evidència científica que proporciona una estimació de la fundació de Machu Picchu i la durada de la seva ocupació, el que ens dóna una imatge més clara dels orígens i la història del lloc".





La troballa suggereix que Pachacuti, el regnat va posar als inques en el camí per convertir-se en l'imperi més gran i poderós de l'Amèrica precolombina, va guanyar poder i va començar les seves conquestes dècades abans del que indiquen les fonts textuals. Com a tal, té implicacions per a la comprensió més àmplia de la gent de la història Inca, va dir Burger.





"Els resultats suggereixen que la discussió sobre el desenvolupament de l'imperi inca basat principalment en registres colonials necessita revisió", va dir en un comunicat. "Els mètodes moderns de radiocarboni proporcionen una millor base que els registres històrics per comprendre la cronologia Inca".





La tècnica AMS pot datar ossos i dents que contenen fins i tot petites quantitats de material orgànic, ampliant el conjunt de restes adequats per a l'anàlisi científic. Per a aquest estudi, els investigadors el van utilitzar per analitzar mostres humanes de 26 individus que van ser recuperats de quatre cementiris a Machu Picchu el 1912 durant les excavacions dirigides pel professor de Yale Hiram Bingham, qui havia "redescobert" el lloc l'any anterior.





Els ossos i dents utilitzats en l'anàlisi probablement pertanyien a criats, o assistents, que van ser assignats a la propietat real, afirma l'estudi. Les restes mostren poca evidència de participació en treballs físics pesats, com la construcció, la qual cosa vol dir que probablement eren del període en que el lloc funcionava com un palau de camp, no quan s'estava construint, van dir els investigadors.





El 30 de novembre de 2010, la Universitat de Yale i el govern peruà van arribar a un acord per a la devolució a l'Perú dels materials arqueològics que Bingham va excavar a Machu Picchu. L'11 de febrer de 2011, Yale va signar un conveni amb la Universitat Nacional de Sant Antoni Abat del Cusco establint el Centre Internacional per a l'Estudi de Machu Picchu i la Cultura Inca, que es dedica a l'exhibició, conservació i estudi de les col·leccions arqueològiques . de les excavacions de Bingham de 1912. Totes les restes humans i altres materials arqueològics de Machu Picchu han estat posteriorment retornats a Cusco, l'antiga capital de l'Imperi Inca, on es conserven al Museu Machu Picchu.