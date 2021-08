Detingut per conduir ebri i xocar contra els Mossos per fugir a Vidreres

@mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària al conduir ebri, fugir de la policia xocant contra ells per intentar escapar i per conducció temerària a la carretera A-2 a Vidreres (Girona) .





Els agents estaven retirant un para-xocs de la carretera quan una conductora els va alertar que un vehicle circulava de manera temerària des de feia diversos quilòmetres, han explicat els Mossos en un comunicat aquest dimecres.





Quan li van ordenar que parés, va tractar de fugir i a l'ésser assolit va fer xocar el seu cotxe contra el dels Mossos per intentar escapar, després va donar positiu en el primer test d'alcoholèmia i es va negar a fer el segon.