Un 20% d'embarassades catalanes inicia vacunació i un 11,75% té pauta completa

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha explicat aquest dimecres que un 20% d'embarassades catalans ha iniciat la vacunació i un 11,75% ja té la pauta completa, i ha animat a la vacunació d'aquest col·lectiu.





En roda de premsa per informar del procés de vacunació, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assenyalat que des de gener hi ha hagut 549 dones embarassades ingressades i 52 han estat a la UCI, sense que cap hagi mort.





Dona embarassada @ep





Cabezas ha subratllat que la recomanació a les embarassades és que es vacunin en qualsevol moment de la gestació, i ha considerat "especialment important" si tenen condicions de risc en una situació epidemiològica com l'actual amb la transmissibilitat de la variant Delta per evitar una malaltia greu o l'hospitalització.





Segons dades de Salut des de l'1 de gener, les dones embarassades no vacunades tenen 4,2 vegades més risc de contagiar-se, i si es contagien tenen 5,4 vegades més risc d'ingressar: el departament ha assenyalat que les embarassades no vacunades tenen un risc multiplicat per 23 d'acabar ingressant per coronavirus.





Carmen Cabezas ha dit que el departament vol "cuidar més" el primer trimestre de gestació, i ha subratllat que els efectes adversos que pot tenir la vacunació són similars a la de la resta de població de la seva franja d'edat.





La responsable d'Atenció a la salut sexual i reproductiva (Assir) de l'Institut Català de la Salut (ICS), Cristina Martínez, ha considerat "fonamental" millorar les dades de vacunació entre les embarassades, davant d'una variant que afecta més a la població jove .





Ha considerat que en la situació epidemiològica actual els beneficis per a les gestants de la vacuna són "àmpliament grans", i ha explicat que el departament ha iniciat una estratègia activa per facilitar-los la vacunació.