La ministra de Ciència reconeix "ens haurem de vacunar moltes més vegades"

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha reconegut que "ens haurem de vacunar moltes més vegades" contra la COVID-19, ja que el virus "no ens abandonarà".





"Ens haurem de vacunar moltes més vegades. No parlo d'una tercera dosi en aquesta fase, parlo de l'any que ve, el següent ... La COVID-19 no ens abandonarà, hi haurà altres fases de vacunació a les que ens anem a haver de sotmetre, no només a Espanya ", ha ressaltat Morant en una entrevista a La Sexta.





La ministra ha admès que "queda molta vacuna per inocular encara" a nivell mundial. "El món té unes taxes moltíssims més baixes de vacunació, l'aspiració ha de es parlar en global", ha assenyalat, al que ha apuntat que "tota la investigació que es vagi acumulant serà bona per ara i per al futur" .





Diana Morant @ep





En aquest sentit, Morant ha comentat la paralització dels assajos clínics en humans de la vacuna contra la COVID-19 desenvolupada per l'equip de l'investigador espanyol Mariano Esteban, de el Centre Nacional de Biotecnologia (CSIC), juntament amb Biofabri.





En concret, segons han confirmat fonts del CSIC, l'organisme està a l'espera de l'informe de l'Agència Espanyola de l'Medicament (AEMPS) que valorarà els últims assajos clínics duts a terme amb la vacuna espanyola, de manera que no saben el motiu de la paralització de el procés.

Segons ha informat aquest dissabte 'El Espanyol', aquesta mesura s'ha pres després que el fàrmac causés lesions pulmonars a un mico. No obstant això, el CSIC ha desmentit que la paralització del procés sigui per la mort d'un mico.





Aquest assaig en fase 1, per al que s'anava a comptar amb al voltant d'un centenar de voluntaris, anava a realitzar-se en el madrileny Hospital de la Pau, que ja havia començat a buscar-los.





"He de ser molt rigorosa. El que hi ha ara mateix és la presentació dels resultats preclínics per part dels investigadors a l'AEMPS, que un cop analitzada tota aquesta documentació ha d'autoritzar o no aquest pas la següent fase. No hi ha encara informe de l'AEMPS ni s'han publicat encara les investigacions de l'equip investigador. Hi ha hagut soroll però no puc parlar ni de soroll ni de les especulacions ", ha esgrimit la ministra.





En qualsevol cas, Morant ha negat l'existència d'un "aturada" en les investigacions d'aquesta vacuna. "No hi ha hagut cap aturada. No s'ha parat res, s'estan abocant informacions que parteixen de poques certeses. No hi ha un pronunciament de l'AEMPS", ha afirmat.





La ministra ha recordat, però, que "aquesta és només una de les analitzades per l'AEMPS, però hi ha altres". "Les vacunes espanyoles han mostrat un altíssim grau d'eficàcia en laboratori, per això tenim dipositades moltes esperances", ha aplaudit.





Malgrat tot, ha demanat prudència amb la ciència: "Hi ha processos molt complexos. No és tan fàcil produir i encapsular la vacuna perquè arribi de manera fàcil i sigui econòmicament competitiva. Hi ha molts reptes de salvar. La investigació és així, només una de cada tres vacunes passa de la fase preclínica a la clínica i, d'elles, només una de cada quatre acaben sent una vacuna que surt a el mercat. Cal entendre aquests processos, que són sempre complexos, com una cosa natural en la investigació " .





"Es arribi fins on s'arribi" amb el desenvolupament d'aquesta i altres vacunes, Morant considera que tindrà beneficis per a la ciència espanyola. "No hi havia cap antecedent en vacunes per a humans a Espanya. La capacitació que s'ha fet ja la té el sistema espanyol i està servint per a altres investigacions. Espanya no fabricava mascaretes ni respiradors ni vacunes per humans, i ara mateix quatre fàbriques espanyoles estan participant en la producció de la vacuna ", ha sostingut al respecte.