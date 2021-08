Dos adolescents troben un cadàver, li roben un collaret i publiquen el vídeo a Snapchat

Dues adolescents a Texas van ser arrestats després de publicar un vídeo a Snapchat d'ells mateixos robant un collaret d'un cadàver que van descobrir, segons recull la revista People.





Bethany Martin, de 17 anys, i una amiga de 16 anys van trobar el cadàver d'un home en una rasa de drenatge dilluns passat, explica l'Oficina de Sheriff del Comtat de Bexar.





Les nenes van explicar a les autoritats que estaven caminant pel veïnat quan van veure "alguna cosa estranya al costat de la rasa de drenatge i van anar a mirar de prop". Quan van trobar el cos, van cridar a un amic, qui se'ls va unir a l'escena abans de cridar a la policia.





Bethany Martin - Oficina d'el comtat de Bexar





L'home va ser identificat més tard com Marcus Adams, de 25 anys, i es creu que va morir a causa d'un suïcidi. La seva família ha creat un GoFundMe per poder pagar les despeses del funeral.





Però la policia assegura que el dia després de trobar el seu cos, va arribar un vídeo a l'oficina del xèrif que mostrava a "una dona de 17 anys llevant-se les joies de el coll del difunt", van dir les autoritats a People.





Martin va ser arrestada dimarts passat i acusat com a adult de robatori d'un cadàver o tomba humana. Aquesta en llibertat després de pagar una fiança de 5.000 dòlars. La jove de 16 anys enfronta els mateixos càrrecs, tot i que se la considera una menor i no ha estat nomenada.





Segons una declaració jurada de la policia obtinguda per kens-5, la menor va usar el telèfon de Martin per filmar la terrible experiència i publicar-la en snapchat. Les nenes van dir als investigadors que es van dur les joies perquè a la jove de 16 anys li agradaven i "combinaven amb el seu estil de moda". Martin va informar als investigadors que li va treure el collaret amb cura, assegurant de no tocar el cos.