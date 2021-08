Tres detinguts per un cultiu de marihuana amb 289 plantes a Vacarisses

El Cos Nacional de Policia ha detingut tres persones, dues dones i un home, com a presumptes propietaris del cultiu d'interior de marihuana, amb 289 plantes en un habitatge unifamiliar de Vacarisses (Barcelona).









Els tres han estat acusats de ser autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, després d'una investigació duta a terme pel cos, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.





Les primeres indagacions van permetre descobrir la localització de l'immoble i que, per al creixement del cultiu, s'alimentava de forma fraudulenta mitjançant "un enganxament il·legal" a la llum, cosa que suposa, tal com ha subratllat, a més de talls del servei, un elevat risc d'incendi per al veïnat.





En el registre de l'habitatge, els agents han decomissat, a més del material necessari per al cultiu, 40.000 euros en efectiu, 6,5 quilos de cabdells, 600 grams de cocaïna, una pistola de perdigons i un esprai de pebre.





Els cabdells estaven disposats en diferents bosses envasades al buit, alguna amagada i al congelador de la nevera, un aspecte que, per la Policia Nacional, ha indicat que es preparava per a la seva distribució.