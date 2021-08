En l'última setmana han mort 73 persones per Covid-19 a les residències de Catalunya

Un total de 174 centres residencials de serveis socials presenten aquest dimecres algun cas actiu de coronavirus entre els residents --el dimecres de la setmana passada es comptabilitzaven 163--: 129 residències de gent gran, 28 per a persones amb discapacitat, 4 centres de salut mental i 13 en altres recursos, com a centres d'infància i de persones en risc d'exclusió.





Vacunació en una residència @ep





Segons dades de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, 815 residents són casos confirmats de Covid-19, un 1,4% del total, i la gran majoria són asimptomàtics o tenen símptomes lleus.





Entre els professionals, 688 han donat positiu, un 1,5% del total, i sis estan ingressats a l'hospital i un a UCI.





Al llarg de la setmana, entre el 23 i el 29 de juliol, hi ha hagut 73 defuncions de residents per Covid-19 i 78 ingressos hospitalaris.





Per tipologia de centre, a les residències de gent gran hi ha 672 casos actius, 1,4% dels residents, en 129 residències; en centres per a discapacitats, 95 casos, 1,5% del total, en 28 residències, i en centres de salut mental, set casos, 0,6% del total, en quatre residències.





VACUNACIONS





El 96,5% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades en primera dosi i el 94,6% pel que la pauta completa, mentre que entre els treballadors, el 90,1% ha rebut la primera dosi i un 84,2 % la pauta completa.





En l'última setmana, entre el 24 i el 30 de juliol, s'han realitzat 13.900 proves PCR i 3.002 test d'antígens a les residències de Catalunya, amb un 4,35% de resultats positius.





Segons l'últim recompte, del total de 1.026 residències de gent gran, 123 (11,99%) estan en color vermell amb casos actius, aparició de nous casos i brot en investigació; 208 (20,27%) en taronja, amb casos positius però brot controlat, i 695 (67,74%) en verd, sense cap cas.