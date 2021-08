José Luis Moreno podria amagar 400 milions a l'estranger, segons el sumari del cas

La Policia Nacional sospita que el productor José Luis Moreno, qui es troba en llibertat sota fiança després de ser detingut en el marc de l'Operació Titella per presumptes delictes d'estafa, mantindria ocults entre 400 i 900 milions d'euros a l'estranger, segons documentació del sumari revelada pel programa de televisió 'Tot és veritat' (Cuatro).





José Luis Moreno @ep





En un informe policial aportat al Jutjat Central d'Instrucció Número 2 de l'Audiència Nacional, els agents asseguren que el ventríloc - "conseqüència directa de la situació financera" que atravessa-- va decidir "deixar Espanya", "vendre ràpidament tot el que té "i" anar-se'n sense liquidar res ".





Així, els investigadors conclouen que "suposaria que Moreno no introduiria al nostre país els diners que sembla tenir ocult a l'estranger (de 400 a 900 milions)", el que s'hauria confirmat en una trucada en la qual participa el propi productor el passat 25 de febrer a les 14.06 hores.





En aquesta conversa, el ventríloc hauria insistit que havia de deixar el país. "Jo el que m'he d'anar és fora d'Espanya urgentment", ha assegurat.





Els agents sostenen que el productor de televisió presumptament va fixar dues seus fora de país: una a Los Angeles (Estats Units) i una altra a Londres (Regne Unit). Segons precisen en l'informe, Moreno també "estaria construint un hotel a Maldives".





COMUNICACIONS INTERVINGUDES





En el marc de la informació aportada al jutjat, els investigadors descriuen la relació de Moreno amb un dels presumptes estafats, Alejandro Roemeers, qui hauria invertit més de 30 milions d'euros per a la producció d'una sèrie que no es va realitzar.





La Policia detalla que va tenir coneixement --a través d'intervencions telefòniques-- que "Moreno s'hauria apropiat per a si de 16 milions d'euros" dels 32 que Roemmers hauria aportat en qualitat de soci i inversor privat per gravar la sèrie que el ventríloc suposadament realitzava amb la societat Dreamlight International Productions SL sobre la vida de Francesc d'Assís.





Segons ha avançat Cuatro, en el sumari de la investigació figuren missatges de Roemmers a Moreno en què li reclama els diners. "No has fet res del que et vaig demanar, ni has aportat diners frescos a la societat", va arribar a dir. "32 milions a canvi de res, excepte un guió inconclús i un tràiler que segons els experts que he consultat no té qualitat", consta entre els missatges.





En l'informe, els agents analitzen també converses de dues empleades de Moreno en què s'afirma que "no aguantarien" una auditoria perquè es detectaria que "en tot el primer any no van començar a gravar".





Així mateix, els investigadors recullen fragments de la conversa en què es diu que que s'haurien emès factures de "personal que no existia", fent creure que treballaven 100 persones quan "només" estaven dos.





LLIBERTAT PROVISIONAL





Moreno es troba en llibertat provisional sota fiança des del passat 1 de juliol. Encara que al principi el magistrat instructor li va reclamar una caució de tres milions d'euros, el productor va presentar documentació per acreditar un aval hipotecari obtingut per cobrir la suma reclamada per l'Audiència Nacional.





El ventríloc figura com investigat per presumptes delictes d'associació il·lícita, estafa, falsificació de documents, blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda Pública i insolvència punible.





Se l'acusa d'haver estafat més de 50 milions d'euros a través de la creació d'un entramat empresarial que comptava amb més de 700 mercantils, blanquejant presumptament el diner negre d'organitzacions dedicades al tràfic de drogues.





Durant la investigació policial, que es remunta a dos anys, es va realitzar una intervenció en la qual es va decomissar més d'un milió d'euros en efectiu a una 'mula', que treballava per a l'organització transportant en vehicles amb doble fons grans quantitats d'efectiu per tot el territori nacional procedents de la venda de droga dins i fora de les nostres fronteres.





La investigació va néixer el 2018 arran de diverses denúncies d'entitats bancàries en què es manifestava com fent abús de l'operativa bancària aquesta organització havia aconseguit defraudar més d'un 1,3 milions.