Tres ferits després del col·lapse d'una de les parets de l'iceberg del museu del Titanic

Tres persones van resultar ferides després del col·lapse d'un iceberg al Titanic Museum Attraction a Estats Units. Les víctimes van ser traslladades en avió a l'hospital després que el mur s'esfondrés en la popular atracció turística a les Muntanyes fumejants de Tennessee.





L'abast de les lesions sofertes durant el dramàtic incident de dilluns a la nit encara no es coneix, afirma el museu en un comunicat al Facebook.





Maqueta que reprodueix el Titanic en un museu de Valladolid @ep





El museu, que s'anuncia a si mateix com el museu del Titanic més gran de món, promet als visitants una experiència "única" per conèixer la història del que havia estat promocionat com el "vaixell insubmergible" que es va enfonsar infamement en el seu viatge inaugural a través del Atlàntic.





"No cal dir que mai haguéssim esperat que passés un incident com aquest, ja que la seguretat dels nostres hostes i membres de la tripulació sempre és el més important", van dir els propietaris Mary Kellogg Joslyn i John Joslyn en el comunicat.





"Estem orgullosos de la qualitat del nostre manteniment i comptem amb mesures per garantir que es compleixin les pautes de seguretat adequades". A l'hora d'escriure aquest dimarts al matí, el comunicat deia que l'atracció Pigeon Forge, on va ocórrer l'accident, romania tancada.