"La que li he donat al 'maricón' de merda": un dels agressors de Samuel va presumir del seu assassinat

Altar de carrer al lloc on va ser colpejat Samuel @ep





"La que li he donat al 'maricón' de merda". Aquesta va ser la frase que va pronunciar un dels agressors de Samuel després pegar-li una pallissa que va acabar amb la seva vida a La Corunya. Aquestes declaracions, revelades en exclusiva per La Razón, avalen la tesi que l'atac té motivacions homòfobes.





Fonts coneixedores del cas han assegurat a l'esmentat mitjà que els agressors es van reunir en un parc proper després d'agredir a Samuel. Aquí van conversar sobre el que ha passat i van tractar d'esborrar proves.





Lluny de penedir pel succeït, els autors del crim es van vanar del que ha passat, i van justificar el delicte insultat repetidament a Samuel. Segons revela la policia en els seus informes, la paraula "marieta" es va pronunciar a l'almenys en dues ocasions.





Tot i que els agressors van tractar d'esborrar missatges que els incriminaven, la policia té la tecnologia per poder-los recuperar. Si es repeteix la paraula "maricón", el més possible és que acabin sent acusats per "delicte d'odi", i és que sembla que la policia necessita que es pronunciï diverses vegades per ser considerat així.