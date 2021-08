Barcelona mantindrà la prohibició del lloguer d'habitacions turístiques per menys de 31 dies

@EP





L'Ajuntament de Barcelona mantindrà la prohibició del lloguer d'habitacions turístiques per períodes de 31 dies o menys quan aquest divendres finalitzi el període d'un any atorgat per la Generalitat als municipis per regular aquest tipus de lloguers, ha explicat el consistori aquest dimecres en un comunicat.





El nou decret de Turisme de la Generalitat aprovat l'agost passat admet les habitacions compartides com a nova modalitat d'allotjament turístic en què el resident lloga una habitació a un tercer per 31 dies o menys.





No obstant això, el decret permet que Barcelona pugui fer la seva pròpia regulació, "ja que la ciutat té una realitat diferent a la de la resta del territori i concentra bona part de les llars compartits de Catalunya".





La nova normativa establia el termini d'un any perquè els ajuntaments poguessin regular l'activitat en cada municipi i aquest període finalitza aquest divendres, però a Barcelona no hi haurà cap canvi i es continuarà sense acceptar cap llicència de llar compartit.





A dia d'avui a la ciutat no s'admet la implantació d'aquest tipus d'allotjament turístic arran de la suspensió de llicències aprovada ara fa un any pel Govern municipal.





En concret, es va suspendre l'atorgament de llicències i altres autoritzacions i permisos per a la realització d'obres destinades a la implantació de llars compartits.





ACTUALITZACIÓ DEL PEUAT



A més, el consistori va aprovar inicialment el gener passat l'actualització del Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), que va prorrogar la suspensió de llicències i que especifica que no s'admet la implantació de les llars compartides a la ciutat.





La voluntat del consistori amb aquesta acció va ser la de "preservar la funció social de l'habitatge i evitar una saturació d'habitacions turístiques que provocaria problemes de convivència, impactaria en el mercat de l'habitatge i perjudicaria el comerç de barri i proximitat".





Tenint en compte que el pla urbanístic municipal preval sobre el decret de la Generalitat, la suspensió de llicències continuarà vigent i per tant serà impossible atorgar habilitacions municipals en relació amb aquesta activitat.





La situació es mantindrà fins que s'aprovi definitivament l'actualització del PEUAT, moment en el qual passarà a regir la normativa que inclogui el mateix pla sobre les llars compartits.





Si que es permeten i es seguiran permetent, però, els lloguers d'habitacions de més de 31 dies per a ús habitual o de llarga durada com els que es fan habitualment a estudiants o treballadors temporals.