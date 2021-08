Darias nega la possibilitat d'un traspàs de la gestió dels MIR a Catalunya

@EP



La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha rebutjat que el Govern s'estigui plantejant traspassar la competència de la formació sanitària especialitzada (FSE), entre ella la dels metges interns residents (MIR), a Catalunya.





"No està a l'agenda de Govern cap traspàs sobre aquesta matèria. L'única agenda de la mà del president Sánchez és seguir millorant i qualificant la nostra FSE i el nostre MIR", ha ressaltat en roda de premsa aquest dimecres després de la reunió de Consell Interterritorial de l' sistema Nacional de Salut (CISNS).





Darias ha insistit de forma decidida en diverses ocasions en la negació de Govern a traspassar aquesta competència, tot i que ha mostrat la seva voluntat d'acudir al Grup de Treball sorgit de la Comissió Bilateral entre el Govern i la Generalitat per defensar la postura de l'Executiu.





"Vull deixar ben clar que aquest Govern va a continuar amb el mateix sistema que tenim fins ara. Si de cas seguir ampliant la cobertura de places sempre de la mà de les comunitats autònomes i de la Comissió de Recursos Humans", ha defensat.





Així, ha argumentat que la posició de l'Executiu de Sánchez sobre aquest polèmica "és que no hi ha cas". "El Govern seguirà treballant amb totes les CCAA per seguir millorant una cosa que ja és excel·lent. El que ja estem treballant és en seguir millorant aquesta oferta. No és intenció en absolut canviar el sistema d'elecció MIR que no sigui de la mà de totes les comunitats autònomes per millorar el sistema que ja tenim ", ha esgrimit.





En aquest mateix sentit, Darias ha avançat que es va a convocar "la major oferta per tercer any consecutiu" de formació sanitària especialitzada, amb 10.734 places. La convocatòria es publicarà al setembre, amb l'objectiu de recuperar el cronograma prepandemia. D'aquesta manera, el Ministeri espera que al gener se celebrin les proves.