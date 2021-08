Els homes de la tercera edat reben més avantatges que les dones

Les societats envellides ofereixen més avantatges als homes que a les dones quan aquests arriben a la tercera edat. Així ho assenyala un estudi fet a 18 països de renda alta, que ha revelat biaixos sistemàtics de gènere un cop s'arriba a la vellesa. Les desigualtats per a les dones en la tercera edat, per a aquests investigadors, és clara: en tots els països, les diferències de gènere en els factors clau que afecten l'envelliment saludable afavoreixen els homes en detriment de les dones.





Els beneficis que assenyalen en l'estudi són variats. Per exemple, els homes grans tenen moltes més probabilitats de tenir seguretat econòmica, realitzar un treball remunerat o voluntari, tenen menys probabilitats de passar anys amb mala salut i també estan menys aïllats socialment que les dones en la tercera edat, segons publiquen els autors en la revista 'The Lancet Healthy Longevity'.







Segons els seus càlculs, la diferència global es nota més en els Països Baixos, Àustria, Itàlia i Dinamarca. Per contra, les desigualtats de gènere semblen menys notables a Finlàndia, Irlanda, Espanya i Polònia.





L'anàlisi que han realitzat és el primer d'aquest tipus que investiga les diferències de gènere en l'experiència d'envelliment de la gent gran en 18 països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).







Encara que la majoria dels països de l'OCDE han aconseguit la cobertura sanitària universal, el risc desproporcionadament major de discapacitat i mala salut en les dones augmenta la seva probabilitat de necessitar cures a llarg termini. Les dones també guanyen menys i tenen més probabilitats de viure soles al final de les seves vides.







"Les societats que envelleixen reforcen les normes de gènere imperants, en què els homes segueixen tenint la majoria de les oportunitats, els recursos i el suport social --afirma l'autora principal, la doctora Cynthia Chen, de la Universitat Nacional d'Singapur- -. amb l'envelliment de la població mundial a un ritme sense precedents, i amb la previsió que augmenti la proporció de dones grans pel que fa als homes grans, és urgent qüestionar els biaixos estructurals i polítics que afavoreixen els homes".





Per abordar això, els investigadors van utilitzar les últimes dades disponibles de l'OCDE i el Banc Mundial entre 2015 i 2019 per 18 dels 35 països de l'OCDE amb dades suficients, per desenvolupar un índex d'envelliment específic de gènere per estimar el grau en què una societat permet un envelliment reeixit per a homes i dones.





Els resultats suggereixen que les diferències de gènere en l'envelliment de la societat afavoreixen els homes per una mitjana de 9 punts sobre les dones.





Els resultats revelen que les diferències entre homes i dones són més grans pel que fa a la integració social, inclòs el suport social i la convivència amb els altres (l'àmbit de la cohesió), afavorint als homes per una mitjana de 21 punts. Aquesta disparitat de gènere es deu al fet que les dones solen sobreviure a les seves parelles i, per tant, viure soles cap al final de les seves vides, tot i estar més connectades socialment que els homes.







De la mateixa manera, en els 18 països els homes tenien més probabilitats de tenir nivells més alts de productivitat i compromís i de seguretat financera i personal que les dones, per una mitjana de 10 punts. En tots els països, els homes de més edat tenien una taxa mitjana de participació en la força de treball un 6% més gran i es jubilaven de mitjana 1,7 anys més tard que les dones.





Les diferències de gènere en benestar i equitat revelen un avantatge molt menor per als homes, amb una mitjana de 1,5 i 3,5 punts respectivament. El Regne Unit (puntuació de benestar de 74 per als homes enfront de 61 per a les dones) i Itàlia (73 enfront de 64) van registrar la major diferència en les puntuacions de benestar, amb puntuacions que afavoreixen els homes.





Les majors diferències en les puntuacions d'equitat es van observar a Àustria (puntuació d'equitat 79 per als homes enfront de 63 per a les dones) i Alemanya (77 enfront de 67). En tots els països, els homes tenien una mitjana d'un 5% menys de probabilitats d'experimentar la pobresa a l'edat adulta que les dones.





Europa occidental i septentrional (és a dir, Noruega, Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos i Bèlgica) van obtenir les millors puntuacions en matèria d'equitat per a tots dos sexes, el que reflecteix un fort suport al benestar, mentre que els Estats Units i el Regne Unit van obtenir pitjors resultats, el que indica una creixent desigualtat en la distribució de la renda i la riquesa en aquests països.





COM COMBATRE LA DESIGUALTAT DE GÈNERE A LA TERCERA EDAT





Els autors recalquen que s'ha de treballar per acabar amb els prejudicis i les desigualtats de gènere en les societats on hi ha un gran nombre de persones grans. Per això proposen quatre mesures entre les quals s'inclouen l'avaluació dels requisits d'ingressos mínims per a una vida saludable en les persones majors i les pensions mínimes i els estàndards d'ingressos per eliminar les barreres a l'atenció sanitària.





També recomanen abordar l'aïllament social dels adults majors per millorar el benestar emocional i mental, i introduir polítiques nacionals per fer front a la menor posició econòmica de les dones grans (per exemple, augmentant les prestacions de les pensions i oferint incentius fiscals als treballadors majors i als seus ocupadors).





Finalment, suggereixen que les societats haurien d'adaptar les polítiques a les diferents experiències de gènere per millorar el benestar de la societat i reduir les ineficiències del mercat laboral (per exemple, adoptant horaris flexibles per facilitar el treball de les dones).