Dues persones moren en accidents de trànsit a Girona i Santa Cristina d'Aro

Dues persones han mort en dos accidents de trànsit aquest dimecres a la nit a Girona i Santa Cristina d'Aro (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dijous.





En el primer succés, un home de 44 anys i veí de Banyoles (Girona) va sortir del seu vehicle a la N-II a Girona, i el cotxe que circulava per darrere el va atropellar mortalment.





En el segon accident, un cotxe conduït per un home de 31 anys i veí de Calonge (Girona) va sortir de la via per la qual circulava --la C-65 a Santa Cristina d'Aro-- i va bolcar.