El repartiment desigual de fons de La lliga: donarà més diners als que tinguin més ingressos televisius

@EP





Laliga i CVC han arribat a un acord perquè aquest fons proporcioni 2.667.000 d'euros al futbol espanyol. Això permetrà donar una mica d'oxigen als equips professionals, però ho farà d'una manera desigual entre uns i altres.





En total, quan es descomptin els més de 100 milions que aniran per al futbol femení i als clubs no professionals, a més de 100 milions més que La Lliga donarà feina a projectes de digitalització, els equips professionals rebran 2.460 milions.





Aquests clubs obtindran els diners com préstecs participatius amb un interès al 0% i amb un venciment a 40 anys. Els fons seran considerats patrimoni net i no computaran com a deute, és a dir, no suposaran una penalització en els límits salarials ni tampoc en el Fair Play financier que marca la UEFA.





COMO ES REPARTIRAN ELS DINERS?





Per repartir els diners entre els 42 clubs professionals s'agafarà com a referència el reial decret de 2015 que regula la venda centralitzada de drets audiovisuals. Però les condicions no seran exactament les mateixes, per exemple, no es farà cas a l'apartat que indica que el 90% dels diners anirà a Primer Divisió i el 10% restant a Segona Divisió.





Segons Cinco Días, per repartir els diners es mirarà el percentatge de diners que cada equip ha rebut en els últims anys en drets audiovisuals. És a dir, Barça i Madrid es duran aproximadament el 10% dels diners ja que són ells els que han recaptat aquest percentatge en aquests drets.







Així, dels 2.460 milions d'euros totals el Barça rebria uns 252 milions; el Reial Madrid 238.600.000 i l'Atlètic de Madrid gairebé 184 milions. En canvi, equips com el Rayo Vallecano, Mallorca, Osasuna, Elx o Cadis, que han pujat de categoria en les últimes temporades, rebrien menys de 60 milions cada un.