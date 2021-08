TMB instal·la desfibril·ladors automàtics en totes les estacions de la xarxa de metro

@TMB





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha començat a instal·lar dispositius de desfibril·lació en les estacions de les vuit línies de metro com a mesura de prevenció de les morts sobtades per aturada cardíaca, amb la previsió que a final d’any estaran disponibles en tota la xarxa. Els aparells insta·lats son desfibril·ladors externs automàtics (DEA), que detecten i actuen davant d’una aturada cardiorespiratòria causada per una fibril·lació ventricular o una taquicàrdia ventricular sense pols, i els pot utilitzar qualsevol persona encara que no tingui coneixements sanitaris.





En una primera fase, la instal·lació dels DEA s’ha realitzat en les 24 estacions de metro que fan funcions d’intercanvi amb altres transports ferroviaris i que per tant són les més freqüentades dins d’una xarxa en què en condicions normals es produeixen 1,3 milions de desplaçaments diaris. A més, fruit de proves pilot anteriors, hi continua havent desfibril·ladors a l’andana direcció Fondo d’Universitat L1 i a l’andana direcció Badalona de Sagrada Família L2. En total, hi ha 26 estacions cardioprotegides.





Els aparells van col·locats dins d’unes caixes situades al sector central de les andanes direcció Besòs (el que a la xarxa de metro s’anomena via 1), o bé a l’andana central en cas que l’estació en tingui, i estan equipats amb un sistema de geolocalització per tenir-los ubicats permanentment i detectar si se n’està fent ús. Junt amb la instal·lació de l’aparell es col·loca també senyalització en diferents punts de l’estació per ajudar a trobar-lo en cas de necessitat.





Estacions cardioprotegides en la primera fase



Línia 1: Av. Carrilet, Rambla Just Oliveras, Espanya, Universitat, Catalunya, Arc de Triomf, Clot, La Sagrera, Fabra i Puig

Línia 2: Passeig de Gracia, Sagrada Família, Clot

Línia 3: Sants Estació, Espanya, Catalunya, Diagonal, Passeig de Gracia

Línia 4: Passeig de Gracia

Línia 5: Cornellà Centre, Sants Estació, Diagonal, La Sagrera

Línia 9 Sud: Aeroport T1, Aeroport T2, Europa / Fira

Línia 9/10 Nord: La Sagrera





Per facilitar una utilització ràpida i segura del DEA, la persona usuària només ha de seguir les instruccions sonores que el mateix aparell va donant. A més, un polsador permet comunicar directament amb el 112 perquè al mateix temps els serveis mèdics es desplacin a l'estació. També hi ha la possibilitat de comunicar-se amb el centre de control de metro mitjançant el polsador SOS dels intèrfons situats al costat de cada desfibrillador.





Després d’equipar els 26 intercanviadors i principals enllaços, passat l’estiu TMB continuarà la installació dels desfibrilladors en la resta d’estacions fins a completar la cardioprotecció de totes les 160 de què consta la xarxa abans que s’acabi el 2021. En parallel s’està duent a terme un ampli programa de formació del personal de Metro.