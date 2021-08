Maten a la seva filla en un accident de trànsit i acaben acollint a casa al responsable

A prop jeia la seva estimada filla Maria. La seva vida va ser arrabassada tot just unes setmanes abans de complir 24 anys. Però sorprenentment, mentre la seva ment trontollava amb preguntes sense resposta i el seu cor es trencava, Elizabeth no només va pensar en la seva família i la seva filla, també li va venir al cap l'home que la va matar.





Els primers detalls apuntaven a la culpabilitat de Nick Tay: decidir agafar el cotxe després d'una nit de festa en què havia estat bevent, no tenia assegurança i va arribar a accelerar fins gairebé els 180 km / h. Finalment, van acabar xocant amb el cotxe i, mentre el conductor va sobreviure, Maria no.





El pare de la Maria, Fernando, va ser qui va rebre la trista notícia. "Quan Fernando es va agenollar als meus peus i va començar a plorar, vaig pensar 'Déu meu, què és això?'", Recorda Elizabeth. "Quan em va dir que Maria s'havia anat, vam plorar tots junts".





cop de volant @Unsplash





"Tot d'una vaig pensar 'Espera un minut, qui està amb Nick a l'oficina de policia?'", Recorda Elizabeth. "Sabia que la seva família vivia a Singapur. Ha d'estar desesperat. Mai havia conegut a aquest home abans. Sé que amb la seva filla morta molts reaccionarien amb fúria i culpa. Però tot el que vaig sentir va ser una profunda preocupació per aquest jove a qui no coneixia. Només volia estar al seu costat ", relata la mare de la morta.



















"Entre tanta commoció i dolor, tenia una pregunta que venia amb força a la meva ment. Com voldria que reaccionés el món si aquest hagués estat el meu propi fill o marit al volant? ¿I si hagués estat jo? Instantàniament em vaig posar en les sabates de l'home que conduïa ", explica Elizabeth.





La mare va tenir l'oportunitat de parlar amb el conductor del cotxe accidentat que va acabar arrabassant la vida a la seva filla, i les seves paraules van ser sorprenents: "Tot el que recordo és que li vaig dir 'T'estimo, t'estimo, t'estimo' una vegada i una vegada. Necessitava que em escoltés dir-ho. Només va plorar ", relata la mare de la morta.





El pare de la morta, Fernando, sí culpava Nick pel succeït, però tot es va esvair quan, l'endemà passat de l'accident, els va anar a visitar a casa "Nick el va abraçar i li va dir, 'si us plau perdoneu'. Tots dos van caure a terra plorant, mentre Nick repetia la seva petició una vegada i una altra i Fernando deia: 'Et perdono fill'.





Increïblement, mentre que altres pares en la seva posició podrien haver estat desesperats per veure empresonat a l'home les accions van portar a la mort de la seva filla, la parella va estar d'acord en què no volien que Nick fora a presó. El seu afecte per ell va créixer a mesura que parlaven tots els dies i Elizabeth estava decidida a ajudar a evitar que fos processat.





"Sé que el meu amor i suport instantanis a Nick els va semblar estrany a algunes persones", recorda. "La policia certament va tenir molts problemes per comprendre les meves reaccions. En cada trobada amb ells el vaig defensar. Els vaig dir que jo era la víctima i de convertir a Nick en un criminal ho estava empitjorant ".





Fernando creu que l'amor que Elizabeth tenia per Maria i la protecció que sentia per la seva filla va ser transferida a Nick. Però Elizabeth creu que és més complex que això. "Ràpidament em vaig adonar el similar que era Nick al meu marit, més similar en molts aspectes al nostre propi fill. Vaig comprendre el que Maria havia vist en Nick i estar a prop seu va ser tan curatiu per a mi ", relata Elizabeth.





Per això, quan va quedar clar que Nick va ser processat i es va quedar sense habitatge, el van convidar a quedar-se a la casa familiar. "La seva família estava a l'altra banda de món, ens necessitava. Llavors, durant sis setmanes va viure amb nosaltres. Cuinàvem i caminàvem, i era meravellós tenir-lo allà ", explica la mare.





No obstant això, Tay, de Guildford, Surrey, es va declarar culpable de causar la mort per conducció perillosa i de causar la mort per conduir un vehicle sense assegurança i va ser empresonat durant cinc anys i desqualificat per conduir durant quatre anys i mig.





"Vaig escriure una carta demanant clemència", diu Elizabeth. "Vaig plorar quan se'l van endur".