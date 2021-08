Arriben al jutjat els tres joves investigats per l'assassinat de Samuel

fa

Els tres joves majors d'edat a la presó provisional per la seva suposada relació amb el crim de Samuel Luiz han arribat als jutjats de La Corunya a les 9,05 hores d'aquest dijous per ser informats del delicte que se'ls imputa.





Els acusats han arribat als jutjats en un autobús de la Guàrdia Civil, que els va transportar des de la presó corunyesa de Teixeiro, en la qual es troben a la presó provisional després del seu arrest.





Dos dels empresonats han arribat a la seu judicial corunyesa amb la cara coberta, mentre que un d'ells ho feia amb la cara descoberta.





Els acusats han estat citats a les 10,00 hores, així com les parts personades en el cas, per assistir a una compareixença en la qual se'ls concretarà la imputació després de ser detinguts per la pallissa mortal, homicidi o assassinat, tal com requereix l'article 25 de la Llei Orgànica de Tribunal de Jurat.