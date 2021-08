L'OMS recomana continuar amb la lactància durant la infecció per COVID-19 i després de la vacunació

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha recomanat continuar amb la lactància durant la infecció per COVID-19 i també després de la vacunació, instant tant a les embarassades com a les lactants a "vacunar-se contra la COVID-19 quan els toqui, d'acord amb els plans nacionals de vacunació ".





"La lactància materna té molts avantatges per a la mare i el nen i no cal interrompre durant la infecció ni després de la vacunació de la mare. El virus que causa la COVID-19 no s'ha detectat en la llet materna, segons un nombre limitat d'estudis realitzats fins a la data, el que indica que és segur seguir donant el pit, prenent les precaucions recomanades, fins i tot si la mare desenvolupa la COVID-19 ", expliquen en un comunicat amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna.





@ep





A més, ressalten que, segons les proves disponibles fins ara i el coneixement de com funcionen les vacunes contra la COVID-19, vacunar una mare lactant per protegir-la de la COVID-19 "no suposa cap risc per al seu fill". "Les mares lactants que han rebut la vacuna contra la COVID-19 tenen anticossos en la seva llet, que podrien fins i tot ajudar a protegir els seus fills de la infecció pel virus", afegeixen a ¡l respecte.





Les taxes de lactància materna exclusiva a Europa són les més baixes de totes les regions de l'OMS, ja que només el 13 per cent dels nadons són alimentats exclusivament amb llet materna durant els primers 6 mesos. Mentrestant, només un terç de la població adulta a Europa ha completat la seva dosi de vacunació contra la COVID-19, mentre la variant Delta es torna dominant i els casos de COVID-19 superen els 60 milions.





"Com a mare que ha alletat als meus tres fills, sé de primera mà que la llet materna és una de les millors fonts de nutrició per als nadons, inclosos aquells les mares tenen una infecció confirmada o sospitosa per COVID-19. Sempre que una mare infectada prengui les precaucions adequades, pot alletar el seu nadó. la llet materna conté anticossos i altres beneficis immunològics que poden ajudar a protegir contra les malalties respiratòries. Els beneficis de la lactància materna i el foment de la interacció entre la mare i el nadó per prevenir infeccions i promoure la salut i el desenvolupament són especialment importants quan els serveis de salut i altres serveis comunitaris estan interromputs o limitats a causa de la pandèmia ", ha comentat la directora de Polítiques i Sistemes de salut als Països de l'OMS / Europa , Natasha Azzopardi Muscat.





La recomanació actual de l'OMS és que les dones amb COVID-19 poden alletar si ho desitgen, però han de prendre precaucions, entre elles l'ús d'una màscara; rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 20 segons abans i després de tocar al nadó; o netejar i desinfectar les superfícies que han tocat.