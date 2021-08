Aquestes són les millors platges del Baix Llobregat

Del Baix Llobregat té un tresor natural que sorprèn a tothom: les seves quilomètriques platges. Entre el Delta del Llobregat i el Massís de Garraf podreu gaudir de platges envoltades de pineda i dunes recuperades; una preciosa postal de paisatge mediterrani. Aigua poc profunda, sorra fina, xiringuitos, centres d'activitats aquàtiques ... Així són les nostres platges! En aquest post, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa una selecció de quines són les millors platges del Baix Llobregat i us expliquen per què.





Platja del Prat





Platja del Prat - Aj. Prat





La platja més propera a Barcelona és la del Prat. De fet, són 5 platges diferents. Amb 5,5 quilòmetres de longitud i 100 metres d'ample (la més ampla del Baix Llobregat), la platja del Prat s'estén des de la desembocadura del riu Llobregat fins a l'estany del Remolar, una de les joies naturals de Barcelona.





Platja de Viladecans





Aj. de Viladecans





La platja de Viladecans també rep quatre noms diferents segons el tram en què ens trobem: al Remolar, Cal Francès, la Pineda i la Murtra. Entre totes elles sumen 2,5 quilòmetres de platja que van des de l'estany del Remolar fins a l'estany de la Murtra.







Platja de Gavà





Consorsi de Turisme del Baix Llobregat





La platja de Gavà és una de les platges del Baix Llobregat amb més serveis i oferta d'oci, activitats nàutiques i gastronomia (hi ha restaurants i també xiringuitos). A nord, fent frontera amb la platja de la Murtra de Viladecans, trobem la Platja de l'Estany. És una platja molt curteta (menys de 300 metres), però que ofereix dutxes i servei de socorrisme.





Platja de Castelldefels





Platja de Castelldefels





Les tres platges de Castelldefels són les més urbanes del Baix Llobregat i tenen una extensió de 5 quilòmetres. Són de sorra fina i tenen absolutament de tot: socorristes, aparcament, xiringuitos, beach clubs i una grandíssima oferta de restaurants i allotjaments de tot tipus ... Podeu trobar un club nàutic, un club marítim i diferents escoles de vela on practicar activitats aquàtiques i nàutiques. Són ideals per anar a passar el dia sencer amb els amics o la família, com fan alguns jugadors del Barça que viuen per la zona i que es deixen veure sovint.