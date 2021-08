Detenen una dona per viure amb el cos momificat de la seva mare des de fa un any

La recerca d'una dona de 72 anys desapareguda va acabar a Arkansas (Estats Units), a la casa de la seva filla a Lincoln. Segons l'Oficina de Sheriff del comtat de Washington, dilluns es va trobar el cos momificat de Glòria Pike, embolicat en periòdics de 2020 i roba de llit.





Glòria, que havia estat diagnosticada amb càncer de mama en fase 4, havia desaparegut fa un any. El seu germà va denunciar la seva desaparició el 21 de juliol.





Segons la policia, la filla de Glòria de 54 anys, Geanee Pike, els va dir que la seva mare no estava desapareguda, però que estava amb una amiga. No obstant això, no va saber nomenar l'amic ni dir on eren.





Geanee Pike, Oficina d'el Comtat de Washington





Geanee es va negar a que la policia registrés casa i va afirmar que no tenia accés als comptes bancaris ni a les targetes de crèdit de la seva mare. Quan es va registrar el compte bancari de Glòria, les autoritats van trobar una transacció del 27 de juliol de 2021 al Dollar General a Lincoln.





Els detectius van recuperar imatges de vigilància de la botiga, que suposadament mostraven a Geanee usant la targeta de crèdit de la seva mare per fer una compra. Als investigadors se'ls va concedir una ordre de registre i van entrar a la residència. Les restes de Glòria van ser trobats en un llit a la sala d'estar.





Segons les autoritats, la casa de Geanee es trobava en "condicions de vida deplorables" sense aigua corrent. També hi havia cubs de femta humana i orina per tota la casa. La dona va assegurar que la seva mare va morir per causes naturals cap a finals de 2020, però que ella no ho va denunciar i va decidir simplement encobrir-lo.





Geanee ha estat acusada de frau d'identitat financera i abús d'un cadàver. Actualment es troba detinguda sense dret a fiança i encara no s'ha pronunciat sobre els càrrecs.