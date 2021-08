Tres perills que has d'evitar a la platja per conservar la teva salut a l'estiu

A prop del 40 per cent dels espanyols té previst passar uns dies a la costa durant juliol i agost. Es tracta de passar-ho bé, divertir-se i gaudir d'uns dies de relax. Per això convé adoptar certes precaucions davant costums molt esteses entre la població, que comporten riscos.





platja @ep





A la qüestió, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid (CPFCM) ofereix tres recomanacions bàsiques, amb l'objectiu que l'estada a la platja sigui saludable i plaent:





1. Evita les capbussades imprudents: Un accident a l'aigua pot provocar una lesió medul·lar o un traumatisme cranioencefàlic. Cal extremar les mesures de precaució, especialment amb els nens. Les capbussades en platges, piscines, rius i pantans són molt més perilloses del que pensem. A Espanya es produeixen entre 800 i 1.000 lesions medul·lars a l'any. A prop de el 4 per cent d'elles estan produïdes per aquesta imprudència, una de les primeres causes, al costat de les caigudes i els accidents de trànsit.





Per això, mai has de tirar-te a l'aigua en zones en les que no coneguis la seva profunditat o on hagi pogut variar, com passa moltes vegades en rius i pantans. Cal entrar amb cura i de forma progressiva, caminant. En qualsevol cas, els fisioterapeutes madrilenys desaconsellen llançar-se des trampolins o roques si no es compta amb una preparació prèvia adequada. En segon lloc, cal saltar a l'aigua amb els braços estesos, perquè protegeixin el cap i el coll.





2. No corris descalç. El CPFCM anima a tota la població a desenvolupar activitat física o esport durant les vacances, en funció del seu estat, i a mantenir aquest hàbit la resta de l'any.





No obstant això, tot i que és una pràctica molt comuna, córrer descalç sobre la sorra pot sobrecarregar el tendó d'Aquil·les i disparar la probabilitat de patir fascitis plantar. Fins i tot, realitzar caminades durant diversos quilòmetres per la sorra sense el calçat adequat cada dia també pot tenir conseqüències desagradables.





"No és saludable trencar hàbits d'un dia per l'altre. Cal fer una adaptació progressiva. Anem calçats amb sabates prop de deu mesos a l'any i de cop i volta vam passar a anar en xancletes gran part de el temps a l'estiu. El peu es ressent; molt més si ho sotmets a rutines exigents diàriament ", explica Montserrat Ruiz-Olivares, fisioterapeuta i secretària general del CPFCM.





Aquest canvi no té les mateixes conseqüències en els nens, amb un peu flexible encara, que en adults, amb un peu rígid; aquests últims, pateixen freqüents problemes a l'estiu. De fet, al setembre augmenten de forma exponencial les consultes de problemes relacionats amb el peu com fascitis a les clíniques de fisioteràpia i podologia.





El córrer descalços a la riba de la mar té més impacte sobre el sistema musculoesquelètic que si es fes pel camp, a causa de el baix nivell de compactació de la sorra de platja. D'altra banda, atès que és un terreny irregular, córrer descalç a la sorra implica el risc de patir problemes lumbars, esquinços, periostitis tibial (dolor a la part interna de la tíbia) o fractures per sobrecàrrega.





Afegeix que les platges, generalment, tenen peralt, de manera que una de les teves cames haurà de realitzar més esforç que l'altra causa d'aquesta inclinació de el terreny. I que moltes vegades hi ha petxines o pedres a la vora, el que incrementa la possibilitat que pateixis ferides al córrer descalç.





Per això has de mantenir el principi de progressió i triar un terreny adequat si penses dedicar a l' 'running' una part de les teves vacances, usant sempre un calçat adequat. També, és aconsellable que no caminis amb xancletes tota l'estona i alternes amb un altre tipus de calçat que et subjecti el peu (sabates o esportives).





3. Massatges de carrer. Un altre costum estesa durant les vacances és la d'acudir a massatges de carrer en platges o en ciutats. Des del CPFCM recorden que aquesta pràctica té dos riscos importants:





- Patologies. Si tens un problema de salut has d'acudir a un professional sanitari, que compta amb la formació i amb les instal·lacions necessàries per tractar-lo. Si pateixes una patologia i vas a un massatgista de carrer, sense la preparació deguda, corres el risc d'empitjorar la teva malaltia.





- Higiene. Només has d'acudir a llocs que guardin les condicions mínimes d'higiene: que tinguin rentamans, que el massatgista netegi els aparells i superfícies de la seva instal·lació entre clients, etc. Si no, és probable que pugui contagiar fongs, herpes, etc. d'una persona a la següent. Aquest problema s'incrementa amb el COVID-19.





I compleix les recomanacions sanitàries i mantingues la distància de seguretat en tot moment, per evitar el contagi i propagació del coronavirus, encara que tinguis la pauta completa de vacunació.