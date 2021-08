Ingressat l'exalcalde de Vigo Ventura Pérez Mariño després de desmaiar-se mentre nedava a la platja

L'exalcalde de Vigo, Ventura Pérez Mariño, de 72 anys d'edat, està ingressat en planta de l'Hospital Álvaro Cunqueiro de la ciutat olívica, a on va ser evacuat a última hora d'aquest dimecres, després de ser rescatat de la mar en una platja de Cangas ( Pontevedra) quan se sentia indisposat.





Segons han informat fonts del 112 Galícia i d'Urgències Sanitàries-061, o n particular va trucar a Emergències poc abans de les 21,00 hores de dimecres, per alertar que diverses persones havien tret de la mar a un home "amb un baix nivell de consciència ".





Ventura Pérez @ep





Fins al lloc, en una platja de la parròquia canguesa d'Aldán, es van desplaçar una ambulància i un facultatiu del PAC de Cangas, així com una ambulància medicalitzada amb base a Vigo, que va ser la que va traslladar a Pérez Mariño a l'hospital.





A més dels serveis d'Urgències Mèdiques, el 112 també va alertar la Policia Local i als el servei municipal de Protecció Civil, així com a Salvament Marítim i Servizo de Gardacostas de Galícia.





L'exalcalde de Vigo va ingressar pel servei d'Urgències de l'hospital de Vigo i està ingressat a planta. Fonts pròximes a la família han assenyalat que "el moment crític ja ha passat" i "sembla que es recuperarà".





Ventura Pérez Mariño, magistrat ja jubilat, va ser diputat entre 1993 i 1995 com a 'fitxatge' estrella de Felipe González juntament amb Baltasar Garzón en aquella campanya, i anys després, al juny de 2003, va ser investit alcalde de Vigo pel PSOE i va formar govern amb el BNG de Lois Pérez Castrillo. Però les diferències en matèria de política urbanística van acabar amb un trencament del pacte i van desembocar en una moció de censura, en què el socialista va perdre l'alcaldia, que va ser assumida per Corina Porro (PP) al desembre d'aquest any, amb els vots de seu grup i de el BNG.