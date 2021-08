Puc tenir Covid persistent si m'infecto després de vacunar-me?

Puc tenir COVID-19 persistent si em contagio després de vacunar-me? No està clar, però segons indiquen els primers estudis publicats, sembla que és possible. No obstant això, encara falten grans estudis que puguin contestar amb claredat a aquesta resposta.





De moment, això és el que sabem:





Les vacunes contra el Covid-19 utilitzades en diferents parts de món són eficaços per evitar la malaltia greu i la mort per coronavirus, però algunes persones es poden contagiar igualment. En el cas d'estar vacunat, els experts en salut diuen que les vacunes haurien d'ajudar a reduir la gravetat de la malaltia que pugui patir el pacient.





Una persona rep una vacuna contra la Covid-19 @ep





No obstant això, els experts també investiguen si aquests contagis postvacuna poden derivar en Covid-19 persistent, que és el fenomen en el qual les persones pateixen símptomes prolongats, que reapareixen o sorgeixen un mes o més després de infectar-se. Pot produir-després d'una infecció inicial greu o en persones que en principi van tenir símptomes lleus o van ser asimptomàtiques.







Algunes estimacions apunten que al voltant del 30% dels pacients no vacunats de COVID-19 desenvolupen símptomes en el llarg termini, com insuficiència respiratòria, dificultat per concentrar-se, insomni i confusió. Altres infeccions virals poden produir símptomes similars.





Un petit estudi d'Israel publicat fa poc va trobar el que semblava Covid-19 persistent en diversos treballadors sanitaris que es van encomanar després de vacunar-: presentaven símptomes lleus com tos, fatiga i debilitat que van persistir al menys sis setmanes.





Hi ha estudis més grans en marxa





Els investigadors no saben per què els símptomes persisteixen, però creuen que alguns són indicis de cicatrius en els pulmons o danys en altres òrgans per contagis inicials greus.





Una altra teoria suggereix que el virus podria romandre en el cos i provocar una resposta immune que provoca els símptomes.