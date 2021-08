IFM accepta les condicions del Govern central per autoritzar l'OPA sobre el 22,69% de Naturgy

@Naturgy - EP





IFM ha acceptat les condicions imposades pel Govern central per autoritzar l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) parcial voluntària sobre el 22,69% del capital social de Naturgy, segons ha informat el fons australià a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





D'aquesta manera, IFM ha acollit amb satisfacció l'aprovació per part de l'Executiu de l'oferta, que es pagarà íntegrament en efectiu, i ha ressaltat que les condicions de l'autorització són "el resultat d'un diàleg institucional molt constructiu" i estan alineades amb els seus plans per a la inversió en Naturgy, incloent el suport a desenvolupar un pla industrial per a la companyia que "ajudi a fer de Naturgy un actor principal en la transició energètica".





"Acollim amb satisfacció la decisió del Govern espanyol i esperem seguir treballant estretament amb la CNMV per a l'autorització final de l'oferta i del fullet", ha assenyalat el director general d'IFM Investors, David Neal.





"Creiem que és una notícia positiva per Naturgy, els seus accionistes, el futur del mercat energètic espanyol i per als milions de treballadors que inverteixen a través dels seus fons de pensions amb IFM", ha afegit.





"Veiem Naturgy com una companyia la direcció estratègica i posició com a empresa global i diversificada de la qual està fermament alineada amb els nostres principis i objectius d'inversió", ha ressaltat.





IFM considera que el preu de l'oferta (22,07 euros) representa una proposta de valor "molt atractiva" per als accionistes de Naturgy, sobretot tenint en compte que l'evolució del preu de les accions d'altres empreses competidores del sector de Naturgy ha estat negativa des de l'anunci de l'oferta al gener d'aquest any.





Després de l'acceptació de les condicions a l'operació pel fons australià, els títols de Naturgy registraven lleugeres pujades a la borsa, remuntant un 0,27%, fins als 21,88 euros, preu un 0,86% per sobre de l'oferta de IFM.





AUTORITZACIÓ DE LA CNMV





El següent pas en el procés és l'autorització de l'oferta i del fullet per part de la CNMV. IFM espera continuar el seu treball "fructífer" amb el supervisor borsari perquè el procés culmini amb èxit.





Fonts financeres han indicat a Europa Press que "confien" en què l'autorització per la CNMV arribarà "aviat", previsiblement abans de setembre.





Dimarts passat, el Consell de Ministres va autoritzar l'operació, però fixant unes condicions amb l'objectiu de protegir l'interès públic a través del manteniment de la seu i l'activitat a Espanya de la companyia, la garantia d'una gestió financera prudent, el suport a les inversions fonamentals per a la transició energètica i el manteniment de la negociació en borsa i les obligacions de transparència associades.





IFM va presentar a principis de febrer davant la CNMV la sol·licitud d'autorització, inclòs el fullet, de la seva oferta pública voluntària i parcial per fer-se amb fins al 22,69% del capital social de Naturgy.





L'operació, a més del vistiplau de la CNMV, havia de comptar amb aquesta autorització del Consell de Ministres, a causa de la normativa de blindatge aprovada l'any passat pel Govern central per la crisi del Covid-19, que permet als l'Executiu vetar la compra per un inversor estranger de més d'un 10% d'una empresa espanyola d'un sector estratègic.





L'oferta de l'IFM, condicionada a assolir un nivell mínim d'acceptació de, al menys, el 17% del capital social de l'energètica, ha reduït el seu preu fins als 22,07 euros per títol, des dels 23 euros inicials, després descomptar els dos dividends abonats per Naturgy als seus accionistes des que es va anunciar l'oferta.