Sandra Sánchez guanya la medalla d'or en kata

@EP





La karateca espanyola Sandra Sánchez ha guanyat aquest dijous la medalla d'or en la modalitat de kata als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, en l'estrena d'aquest esport en uns Jocs, i aconsegueix l'onzena medalla per a Espanya, la segona d'or.





Sandra Sánchez, número 1 del rànquing mundial i campiona del món, va afrontar als seus 39 anys la seva primera final olímpica a l'històric Nippon Budokan de Tòquio, on va superar la karateca japonesa i ídol local Kiyou Shimizu.





En la modalitat de kata importen les formes, no el combat, i es tenen en compte la força, velocitat, equilibri o potència, a més de l'expressió i claredat en els moviments. I, en tot això, Sandra Sánchez era, és i pot ser que sigui la millor.





Per a la final, va triar la kata 'Chatanyara Kushanku', i li va donar una puntuació de 28.06 amb un 19.60 en rendiment tècnic i 8.46 en rendiment esportiu. Va superar, amb això, la mateixa kata per la qual va optar la nipona, amb la mateixa nota en rendiment tècnic però inferior en l'esportiu (8.28), per quedar-se en 27.88 global.





Caldrà esperar a veure si el karate torna a ser olímpic més endavant, però de moment, en l'estrena, l'espanyola és la primera medalla d'or olímpica del karate, en ser la kata femenina la primera de les proves en arribar a la seva fi.





Les dues medalles de bronze en joc en aquesta modalitat de kata femenina van ser per la karateka de Hong Kong Mo Sheung Grace Lau, que es va enfilar fins els 26.94 punts per davant de la turca Dilara Bozan, i també per a la italiana Viviana Bottaro, qui amb 26.48 va superar la nord-americana Sakura Kokumai.





La talaverenca suma aquesta medalla a les deu aconseguides prèviament per la delegació espanyola en aquesta cita olímpica, sent l'última la medalla de bronze en 470 de vela guanyada per Jordi Xammar i Nico Rodríguez, i la segona d'or després de la que van aconseguir en tir Fátima Gálvez i Alberto Fernández.