La zona blava serà gratuïta del 8 al 29 d’agost a tota la ciutat de Terrassa

A partir de diumenge, dia 8, i fins al 29 d’agost, ambdós inclosos, la zona blava serà gratuïta a tota la ciutat de Terrassa. Es repetirà així l’experiència de l’any anterior, quan es va decidir deixar de diferenciar la zona blava per zones i es va establir el seu tancament durant tres setmanes per a tota la ciutat.





El tancament dels parquímetres diferenciant entre el Centre i la resta de barris de la ciutat es va començar a aplicar el 2012, quan es va determinar que, a diferència de la resta de zones blaves, que tancaven tot l’agost, la zona blava més propera al Centre es mantindria oberta durant uns dies de principis i finals del mes. D’aquesta manera es volia evitar els problemes d’estacionament que s’havien detectat al Centre i contrarestar, així, les dificultats per trobar estacionament de curta durada ocasionats per la manca de rotació dels vehicles en aquesta zona.





Façana del Aj. de Terrassa - EP





Per donar una resposta ajustada a aquesta possible demanda, des de l’Ajuntament es va considerar necessari igualar el període de tancament a totes les zones blaves de la ciutat, per evitar les confusions d’alguns ciutadans, que en veure que la zona blava era gratuïta en un carrer, interpretaven que també ho era a la resta, i per garantir una oferta d'aparcament de curta durada, el qual està associat de manera directa a l’activitat comercial o de serveis.





La zona blava permet vitalitzar l’activitat econòmica dels barris, perquè s’augmenta la capacitat d’aparcament per fer compres o gestions ràpides, permetent una gestió eficient de l’aparcament en impedir l’aparcament de llarga durada a les hores de màxima demanda i afavorir l’alliberament de places a les hores de menor demanda.





En aquest sentit, l’any 2020, davant l'emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i amb la finalització de l’estat d’alarma, el servei de mobilitat va preveure que durant el mes d’agost hi hauria un increment de l'ús del vehicle privat com a conseqüència de les mesures de distanciament social, així com per la reducció del període de vacances per part de la població.