Israel bombardeja el sud del Líban en resposta a un llançament de coets

L'Exèrcit d'Israel ha afirmat haver llançat aquest dijous atacs aeris sobre el sud del Líban en resposta a coets disparats contra el seu territori des del país veí.





Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han precisat, a través del seu perfil, que han bombardejat una infraestructura terrorista, a més d'àrees libaneses "des de les que es van disparar coets contra l'Estat d'Israel" i una instal·lació que es va utilitzar per disparar coets contra Israel en el passat. Fa set anys que no es un atac aeri d'Israel en terres libaneses.





Soldat de l'exèrcit israelià @ep





Els atacs de les FDI s'haurien produït sobre l'àrea libanesa de Marj Iyun, en resposta al llançament de tres coets per part del Líban dimecres a la tarda, dels quals dos han impactat al nord d'Israel.





En concret, han impactat contra la ciutat israeliana de Kiryat Shmona, provocant incendis en àrees boscoses que porten actius hores, informen mitjans israelians, que també indiquen que autoritats israelianes assenyalen a una facció afiliada al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) com a autora.





D'aquesta manera, els nous atacs anunciats per les FDI suposarien la quarta ronda contra objectiu al Líban des que es disparessin coets des d'aquest país el dimecres, assenyala 'The Jerusalem Post'.





"Els atacs de les FDI continuaran i fins i tot s'intensificaran davant els atemptats terroristes contra l'Estat d'Israel i els seus ciutadans", ha advertit l'Exèrcit israelià, al temps que ha afegit que "l'Estat de Líban és responsable del que està succeint en el seu territori ".





Per la seva banda, un funcionari de seguretat libanès ha confirmat dos atacs israelians contra el sud del Líban aquest dijous, segons recull el mitjà local 'Daily Star'.





L'Exèrcit israelià va realitzar a finals de juliol trets d'artilleria contra territori libanès en resposta al llançament de dos coets contra el país.







Després d'això, el primer ministre d'Israel, Naftali Bennett, va emetre posteriorment un advertiment a país veí sobre qualsevol atac d'aquest tipus. Israel i el Líban estan tècnicament en guerra i no mantenen relacions diplomàtiques. La frontera terrestre ha estat escenari de tensions durant els últims mesos, en part per l'absència d'un acord per a la seva demarcació, mentre que els dos països han iniciat contactes indirectes per delimitar la seva frontera marítima.