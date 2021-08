El TSJC avala dues setmanes més de toc de queda a 176 municipis catalans

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el decret de la Generalitat que prorroga el toc de queda durant dues setmanes més en 176 municipis catalans.





En un acte, els magistrats de la sala contenciosa administrativa del TSJC han donat l'aval judicial a aquesta mesura que s'aplicarà en els municipis amb una incidència de la pandèmia igual o superior a 250 casos per cada 100.000 habitants.





Canaletes buida pel toc de queda @ep





El llindar d'incidència per fixar en quins municipis s'aplica el toc de queda s'ha endurit respecte a les setmanes anteriors, quan estava fixat en 400 casos per cada 100.000 habitants.





Premi el següent enllaç per consultar els municipis afectats pel toc de queda





Els magistrats accepten el canvi en el llindar i també que la pròrroga sigui de 14 dies en lloc de 7 com fins ara, "en el ben entès que si les circumstàncies i dades són canviants caldrà estar a l'altura d'aquestes exigències".





Amb aquest acte, els jutges han avalat prorrogar totes les restriccions que impliquen limitar drets fonamentals: a més del toc de queda, continua la limitació de trobades socials a un màxim de 10 persones i la restricció d'aforament al 70% en actes religiosos i cerimònies civils .





Lamenten que no es tracta d'"un procés contenciós administratiu amb totes les seves garanties", perquè ha hagut de resoldre en tres dies i només amb el posicionament de la Generalitat i la Fiscalia, i demana que en properes sol·licituds Salut afegeixi en els seus informes dades de vacunació i contagis per franges d'edat, no només del total de la població, i del nombre de sanitaris contagiats.





Tot i així, reconeixen que hi ha risc de contagis especialment per la variant delta i creuen que "es mostra amb contundència que per aturar la progressió de l'epidèmia continua sent transcendental adoptar mesures no farmacològiques" com les que el Govern va demanar avalar, que considera necessàries i les més idònies per contenir el coronavirus.





Aquest decret entrarà en vigor a mitjanit de divendres, enllaçant amb el que ja està vigent amb les mateixes restriccions, i durarà fins al 20 d'agost.