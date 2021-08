Detingut a Madrid el màxim responsable de la màfia calabresa

@EP





La Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Carabinieri d'Itàlia, ha detingut a Madrid el màxim responsable de l'organització criminal Ndrangueta calabresa, la coneguda com a 'màfia calabresa'.



L'arrestat, un dels màxims exponents del crim organitzat a Calàbria, ha estat localitzat a Madrid amb sis telèfons mòbils, gairebé 6.000 euros en efectiu i amb documentació portuguesa falsa per intentar eludir l'acció de la justícia.



Segons ha informat el Cos Nacional de Policia, els agents el van detectar en el marc de la investigació a una part de la família del buscat a Barcelona, on el detingut es va refugiar durant uns mesos abans de traslladar-se a Madrid.



Un cop a la capital, ciutat on havia fixat la seva residència, i després de diverses indagacions, va ser localitzat i detingut en una acció conjunta amb les autoritats italianes. Així mateix en el registre realitzat en el seu domicili s'han intervingut cinc terminals telefònics.



CONDEMNAT A 30 ANYS EL 2005



El fugat ja va ser condemnat l'any 2005 a 30 anys de presó, encara que no va arribar a complir condemna gràcies al recurs presentat pels seus advocats davant la justícia espanyola per tal d'evitar l'extradició.



Durant aquells anys, l'ara detingut circulava en un vehicle blindat per por de caure sota els cops de la banda i les seves activitats delictives se centraven, presumptament, al tràfic de drogues i armes.



A l'arrestat se l'acusa de la mort d'home, fet pel qual se'l va condemnar a una pena de 16 anys de presó dels quals fins al moment queda pendent el compliment de 11 anys i vuit mesos.



La investigació, en el marc de l'operació "Rosa dels vents", ha estat desenvolupada de forma conjunta per les autoritats espanyoles i italianes, amb el suport de la fiscalia de Bolonya i en col·laboració amb l'Audiència Nacional.