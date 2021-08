Juliol de 2021, el segon més càlid a Europa des que es tenen registres

El mes de juliol de 2021 s'ha convertit en el segon mes de juliol més càlid a Europa des que hi ha registres, segons informa el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), implementat a través del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà en representació de la Unió Europea.





Així mateix, juntament amb juliol de 2020, és el tercer mes de juliol més càlid a escala mundial des que es tenen registres, i se situa a menys de 0,1 ° C per sota de les temperatures al juliol de 2019 i juliol de 2016.





Termòmetre d'una farmàcia @ep





Ha registrat onades de calor des del Mar Bàltic fins al Mediterrani oriental. A més, la regió occidental d'Amèrica del Nord va seguir experimentant temperatures inusualment elevades; en zones de l'Extrem Orient les temperatures també es van situar molt per sobre de la mitjana.





Per contra, el passat mes de juliol va ser fred en el conjunt de l'Espanya peninsular, amb temperatures màximes i mínimes lleugerament per sota del que és normal i marcat per les escasses precipitacions, el que converteix a juliol de 2021 en el tercer més sec de segle XXI a Espanya, segons el balanç climàtic donat a conèixer per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





El mapa i els valors de dades citats provenen del conjunt de dades ERA5 de el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, de l'CEPMPM. Les mitjanes d'àrea per a les temperatures de la regió europea s'apliquen exclusivament a la superfície terrestre, amb les següents coordenades de longitud / latitud: 25W-40E, 34N-72N.





El C3S ha seguit la recomanació de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) d'utilitzar el període de 30 anys més recent per calcular les mitjanes climatològiques, i va canviar a el període de referència de 1991 a 2020 per les seves butlletins sobre el clima de gener de 2021 a endavant. S'inclouen dades i gràfics tant per al nou període com per a l'antic (1981-2010) en pro de la transparència.