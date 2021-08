El principal sistema de corrents oceànics de l'Atlàntic podria estar acostant-se a un llindar crític

El principal corrent oceànica de l'Atlàntic, a la qual també pertany el corrent del Golf, pot haver anat perdent estabilitat en el transcurs de l'últim segle i estar acostant-se a un llindar crític, segons un nou estudi publicat a la revista 'Nature Climate Change'.





La Circulació Meridional de Bolcada de l'Atlàntic (AMOC per les sigles en anglès), transporta masses d'aigua càlida des dels tròpics cap al nord en la superfície de l'oceà i aigua freda cap al sud en el fons de l'oceà, el que és més rellevant per les temperatures relativament suaus a Europa. A més, influeix en els sistemes meteorològics de tot el món. Per tant, un possible col·lapse d'aquest sistema de corrents oceànics podria tenir greus conseqüències.





"El corrent meridional de retorn de l'Atlàntic és un dels sistemes de circulació més importants de la planeta", afirma l'autor de l'estudi, Niklas Boers, de l'Institut d'Investigació de l'Impacte Climàtic de Potsdam, la Universitat Lliure de Berlín i la Universitat d'Exeter .





Oceà Atlàntic - Unsplash





"Ja sabem --prossegueix--, a partir d'algunes simulacions per ordinador i de dades del passat de la Terra, els denominats registres intermediari paleoclimàtics, que la AMOC pot mostrar -a més de la manera forta actual- una manera de funcionament alternatiu, substancialment més feble. Aquesta biestabilidad implica que, en principi, són possibles les transicions brusques entre les dues maneres de circulació ".





S'ha demostrat anteriorment que la AMOC es troba actualment en el seu punt més feble en més de mil anys però fins ara estava oberta la qüestió de si el debilitament observat correspon a un canvi en l'estat de la circulació mitjana, o si està associat a una pèrdua real d'estabilitat dinàmica.





"La diferència és crucial --assegura Niklas Boers--, perquè la pèrdua d'estabilitat dinàmica implicaria que el AMOC s'ha acostat al seu llindar crític, més enllà del qual podria produir-se una transició substancial i, a la pràctica, probablement irreversible cap al manera feble ".





Lamentablement, no hi ha dades d'observació a llarg termini de la força de la AMOC, però aquesta deixa les trucades empremtes dactilars en els patrons de temperatura i salinitat de la superfície de la mar a l'oceà Atlàntic.





"Una anàlisi detallada d'aquestes empremtes en vuit índexs independents suggereix ara que el debilitament de la AMOC durant l'últim segle està probablement associat a una pèrdua d'estabilitat --explica Boers--. Els resultats donen suport a la avaluació que el declivi de la AMOC no és només una fluctuació o una resposta lineal a l'augment de les temperatures, sinó que probablement significa l'aproximació a un llindar crític més enllà del qual el sistema de circulació podria col·lapsar ".





És probable que una sèrie de factors siguin importants per al fenomen, factors que se sumen a l'efecte directe que l'escalfament de l'oceà Atlàntic té sobre la seva circulació. Entre ells, l'entrada d'aigua dolça procedent del desglaç de Groenlàndia, el desglaç de la mar, l'augment de les precipitacions i l'escorrentia dels rius. L'aigua dolça és més lleugera que la salada i redueix la tendència de l'aigua a enfonsar des de la superfície fins a majors profunditats, el que constitueix un dels motors de la bolcada.





"No hi hauria esperat que les excessives quantitats d'aigua dolça afegides en el transcurs de l'últim segle produïssin ia una resposta semblant a la circulació de bolcada", afirma Boers.





"Necessitem urgentment reconciliar els nostres models amb les proves observacionals presentades per avaluar la llunyania o el prop que està realment el AMOC del seu llindar crític". Tot i que cal seguir investigant la rellevància respectiva dels diferents factors, tots estan relacionats amb el canvi climàtic d'origen humà, assenyala.