Valentino Rossi anuncia la seva retirada

El pilot italià Valentino Rossi ha anunciat aquest dijous la seva retirada de l'motociclisme a la fi de la present temporada, tancant una llarga i reeixida carrera en què destaquen un total de 115 victòries i nou títols mundials.





"He decidit parar a el final d'aquest temporada, aquesta serà la meva última com a pilot de MotoGP. És un moment molt trist, és difícil dir que l'any que ve ja no hi seré competint. L'any que ve la meva vida canviarà. Ha estat fantàstic, ho he gaudit moltíssim. Ha estat un recorregut llarguíssim i veritablement divertit ", va anunciar Rossi davant la premsa abans del Gran Premi d'Estiria.