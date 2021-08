Cs diu que Sánchez vol que l'Advocacia de l'Estat "miri a un altre costat" amb els avals davant del Tribunal de Comptes

Edmundo Bal @ep





El vicesecretari general de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal, ha insistit que els avals de l'Institut Català de Finances (ICF) per evitar que el Tribunal de Comptes embargui béns als càrrecs públics del 'Procés' són un "frau de llei ", però sospita que el Govern de Pedro Sánchez ha donat instruccions a l'Advocacia de l'Estat per" mirar a un altre costat ".





Així s'ha pronunciat el número dos de Ciutadans a l'ésser preguntat per la consulta que ha fet l'advocat de l'Estat davant del Tribunal de Comptes, Rafael García Monteys, a l'Advocada General, Consuelo Castro, en relació amb la conveniència de realitzar o no l'informe que se li ha encarregat sobre la "suficiència i legalitat" dels avals assegurats per l'Institut Català de Finances (ICF) per a antics càrrecs independentistes.





NO MOLESTAR ALS SOCIS





En declaracions a Europa Press, Edmundo Bal, advocat de l'Estat en excedència, ha indicat que aquests dubtes en els serveis jurídics del Ministeri de Justícia apunten a "una argúcia de Govern de Pedro Sánchez per no molestar molt als seus socis separatistes".