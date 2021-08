Robles assegura que el Govern no incorporarà en un nou Estatut les competències que va anul·lar el Constitucional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que en cas que hi hagués un nou Estatut per a Catalunya no es podrien incorporar les competències que va anul·lar el Tribunal Constitucional en matèria de Justícia, sobretot les referides al Consell de Justícia de Catalunya. En una entrevista amb Europa Press, Robles defensa crear un clima de retrobament amb aquesta comunitat autònoma i no contempla l'escenari que el Tribunal Suprem revoqui els indults que va concedir el Govern als presos del procés. Això sí, reclama al president català que governi per a tot Catalunya perquè la majoria no està amb l'independentisme.





El ministre de Cultura i exlíder d'el PSC, Miquel Iceta, s'ha mostrat partidari de cedir a Catalunya les competències de l'Estatut que va anul·lar el Tribunal Constitucional, entre elles hi ha la creació d'un Consell de Justícia de Catalunya i nombroses competències de Justícia que anirien unides a aquest Consell.





Margarita Robles @ep





No obstant això, la titular de Defensa, magistrada de professió i exvocal del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), considera que això no és possible. En aquest sentit explica que "amb el marc constitucional, el Consell ha de ser únic per a tot Espanya". Margarita Robles recalca que "en aquesta part concreta la sentència de Tribunal Constitucional, en el seu moment, va ser una sentència correcta".





I abunda en l'explicació aclarint que els òrgans autonòmics de govern dels jutges "no són possibles" perquè "ha de ser un Consell únic". Tot i això, precisa que "una altra cosa és que dins de les comunitats es pugui potenciar una figura que ja existeix en aquest moment, que són les sales de govern que hi ha a tots els Tribunals Superiors".





En aquest sentit, avala que es puguin "potenciar les competències de les sales de govern i els diferents Tribunals Superiors" i creu que hi ha un espai ampli en relació a les sales de govern. Però recalca que "des del punt de vista constitucional no pot afectar el Consell General de Poder Judicial" perquè "tal com aquesta reconegut en la Constitució, és únic".





D'altra banda, la ministra de Defensa defensa els indults que va concedir el Govern als presos d'El procés. Admet que en política a vegades cal prendre decisions que "no són fàcils" però la justifica en nom d'"afavorir la convivència a Catalunya".





REVOCAR INDULTS: "SINCERAMENT, ÉS UN ESCENARI QUE NO contemplo"





Robles recorda que ella prové del món judicial i que en ocasions "el millor complement que es pot fer a la justícia és la generositat" i això, afegeix, "va ser el que en aquell moment va representar l'indult: un esforç per la convivència, per el diàleg i per la tolerància ".





A més, considera que, per part de Govern, hi va haver el màxim respecte a la sentència que va dictar la Sala Segona del Suprem i per això està convençuda que el Tribunal no revocarà els indults concedits pel Govern: "Sincerament és un escenari que no contemplo ".





En aquest sentit, creu que la Sala Tercera del Suprem analitzarà, estudiarà i dictarà la resolució que correspongui d'acord amb dret i postil·la: "Jo mai temo la resolució dels tribunals perquè les resolucions dels tribunals estan per això".





Així, explica que en un Estat de dret cada un compleix amb el seu paper, el Govern compleix amb el paper de dictar una resolució, un acord, i després els tribunals valoren aquesta adequació o no.





Però també assenyala que "moltes vegades" les resolucions d'un tribunal són anul·lades per tribunals superiors o fins i tot dins d'un mateix tribunal hi ha diferència d'opinions com "s'ha vist al Tribunal Constitucional amb la recent sentència sobre l'estat d'alarma que hi ha hagut una divisió absoluta, han quedat 6 a 5 ".





CRÍTICA A les resolucions judicials: SENYAL DE SALUT DEMOCRÀTICA





Això demostra, segons la titular de Defensa, que les qüestions jurídiques sempre són objecte de debat i cal respectar-les i acatar-tot i que no es comparteixin. Però considera que "la crítica a les resolucions judicials és un senyal de salut democràtica".





En qualsevol cas, Robles insisteix que la decisió de Govern d'indultar als presos d'El procés es va fer "des de la responsabilitat, pensant que era bo per al diàleg i per a la convivència". I en nom d'aquesta, reclama al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que governi per als 7 milions de catalans perquè "en aquest moment, la majoria de la població de Catalunya no està amb l'independentisme".





Argumenta, en aquest sentit, que quan un arriba al Govern ha de deixar les polítiques partidistes a la banda i ha de treballar pensant en el bé comú de tots els ciutadans de Catalunya.





"En aquest moment, el més important en la meva opinió és que hi ha un clima de retrobament, de diàleg i en aquest clima és en el qual cal treballar com es treballa amb totes les CCAA", al·lega Robles. L'important, insisteix, és que "no hi hagi enfrontaments" entre independentistes i no independentistes.





Per això, reclama a la Generalitat que valori les prioritats dels ciutadans en cada moment i recorda que ara "són molt clares", la recuperació econòmica, que ningú es quedi enrere i vèncer la pandèmia portant fins al final el procés de vacunació.





"Si els polítics volen posar el focus en altres prioritats diferents no estaran donant resposta a aquestes exigències de la ciutadania", al·lega Margarita Robles a l'ésser preguntada per les afirmacions de Aragonès que manté les aspiracions independentistes encara que hi hagi traspàs de competències a través de la Comissió Bilateral amb el Govern.





A l'ésser preguntada per la possibilitat que es negociï un nou Estatut per a Catalunya, Robles assenyala que "quan el procés de recuperació econòmica estigui en marxa i el tema de la pandèmia estigui més avançat, llavors es pot parlar de moltes coses".





REBUTJA QUE HAGI XANTATGE AL GOVERN PER PNB I INDEPENDENTISTES





Margarita Robles també rebutja que tant el PNB com els independentistes estiguin sotmetent a Govern a un "xantatge" amb les seves demandes de traspassos de competències i inversions: "No estic d'acord en absolut".





En la seva opinió, l'Executiu de Sánchez està governant "pensant en tots els espanyols" i per això creu que en moments de crisi, com ara, es haurien de deixar de banda les polítiques partidistes. De fet, vol posar en valor el procés de "cogovernança" que s'ha produït amb les CCAA durant la pandèmia.