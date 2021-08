Municipis propers a nuclears rebutgen la construcció de nous magatzems de residus

@EP





L'Associació Espanyola de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears i emmagatzematges de residus radioactius (Amac) ha mostrat aquest dijous el seu "rebuig i sorpresa" davant la decisió de govern Espanyol de construir nous magatzems individuals de residus, ha assenyalat el seu president, Juan Pedro Sánchez Yebra.





En un comunicat, ha sostingut que això suposa un canvi d'estratègia en la gestió del combustible gastat de les centrals, no construint un Magatzem Temporal Centralitzat (MTC) i "apostant per la construcció de pseudoATC a les centrals nuclears, dispersant els residus nuclears per tot el territori ".





En concret, segons l'Amac, els nous magatzems planejats s'ubicaran a les zones d'Almaraz (Càceres), Cofrents (València), Vandellòs i Ascó (Tarragona). En relació a les zones nuclears de Catalunya, el vicepresident de Amac i alcalde Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), Alfons García, ha mostrat la seva preocupació pel canvi de model de la gestió dels residus nuclears.





García ha mostrat el seu malestar per que aquesta decisió s'hagi pres "sense que s'hagi consultat als municipis afectats i sense que s'hagi plantejat prèviament un acord general entre l'Estat i els municipis per a la gestió dels residus".





L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha lamentat haver-se assabentat de la notícia pels mitjans de comunicació: "Això és una cosa que a Europa és impensable i creiem que el Govern ha de tenir més transparència i comptar amb els municipis afectats".





Sánchez Yebra ha assenyalat que no pot acceptar-se aquest tipus de decisions "sustentades pel secretisme i l'opacitat", i ha dit que l'Amac prendrà totes les accions possibles per paralitzar aquesta estratègia de petits ATC a les centrals nuclears.