El Barça comunica a Leo Messi que no seguirà al club per "obstacles" de la Lliga

El Barça he emès un comunicat aquest dijous a la tarda en què es comunica a Leo Messi que no continuarà vinculat a el club blaugrana.





En el document, el club informa que "tot i haver-se arribat a un acord entre el FC Barcelona i Leo Messi i amb la clara intenció de les dues parts de signar un nou contracte en el dia d'avui, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals (normativa de Laliga espanyola). "









Tant el Barça com el jugador argentí diuen "lamentar profundament" que finalment "no es puguin complir els desitjos" tant de Messi com de club, i el comunicat acaba agraint "de tot cor l'aportació del jugador a l'engrandiment de la institució" i desitjant-li "el millor en la seva vida personal i professional".