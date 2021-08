Els maquinistes, en contra del traspàs de Rodalies a la Generalitat

@EP





Els maquinistes estan preocupats. Aquest és el missatge de fons que ha fet arribar el Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (SEMAF), que representa el 85% dels professionals, amb relació al traspàs de Rodalies a Catalunya.







El passat 2 d'agost la Generalitat i la Moncloa van reprendre les reunions amb la comissió bilateral, després de tres anys sense trobar-se. A la cita, es va aconseguir tancar acords com la inversió de 200 milions d'euros a Catalunya corresponents a la disposició addicional tercera de l'Estatut -que estableix que la inversió de l'Estat a aquesta comunitat en infraestructures s'equipararà al seu producte interior brut (PIB) - o el traspàs de les beques universitàries.





Així mateix, es va parlar d'infraestructures, i tal com va informar el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, la bilateral va acabar amb el compromís del govern de Sánchez d'estudiar el traspàs de Rodalies a la Generalitat.





La decisió de l'executiu central sembla que no ha agradat gens al sindicat SEMAF que, en un comunicat enviat aquest dijous, ja ha advertit que si s'arriba a una transferència de personal contra la seva voluntat, ho "denunciarà formalment i arribarà fins a l'última conseqüència utilitzant tots els mitjans que tinguin al seu abast".





Així, han mostrat el seu ferm rebuig al traspàs de Rodalies al·legant que la Generalitat "no és capaç d'assumir" tota la gestió d'aquesta competència i que, si això acabés passant, hi hauria "un retrocés en la prestació de servei i en la seguretat del sistema".





Un argument més en contra de la cessió que ha manifestat SEMAF ha estat que la disgregació de l'operació en diferents empreses "suposaria desviar recursos financers per a crear una duplicitat en la gestió i administració, a més de despeses de caràcter polític representatives".





"ÉS IMPOSSIBLE TRANSFERIR RODALIES A LA GENERALITAT"





En declaracions a Catalunyapress, el portaveu de SEMAF, Diego Martín, ha afirmat que "és impossible transferir tota la infraestructura de Rodalies a la Generalitat, ja que no podria assumir el que això representa". En el cas del personal, "no hi ha cap empresa amb recursos suficients per fer-se càrrec del servei que es presta" ha afegit.





La infraestructura a la qual es refereix Martín es basa principalment en la titularitat de trens, vies i estacions, que actualment ho gestiona l'Estat mitjançant Renfe, i en el manteniment, conservació i construcció de totes les línies ferroviàries que avui dia administra Adif, empresa que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.





APOSTAR PER UN NOU PROGRAMA





Un fet que vol recordar el portaveu de SEMAF és que el 2010 ja es va cedir la gestió de trens a la Generalitat, amb el que va néixer la marca de Rodalies de Catalunya, sent el govern català el que es responsabilitza de les tarifes, els horaris i la freqüència de pas dels combois. Així doncs, la proposta del sindicat és continuar amb aquest acord, tot i que també reclama la signatura del nou Contracte Programa de Rodalies entre el Govern i Renfe, que fa diversos anys que s'ha de firmar.





Aquest contracte és "una eina clau" perquè la Generalitat estableixi els seus estàndards de qualitat i fixi "les obligacions pel que fa a recursos i servei" que Renfe ha de prestar a Catalunya. Amb la signatura de l'acord "es milloraria notablement" l'actuació de l'operadora en el territori català, apunten des del sindicat.





MÉS DEL 60% DEL PERSONAL DE RODALIES ÉS DE FORA DE CATALUNYA





Un altre motiu que ha volgut destacar el portaveu de SEMAF és l'origen dels treballadors de Renfe a Catalunya. "Hi ha entre un 60% i un 70% de la plantilla de Rodalies que ve de fora de la Comunitat perquè són places d'oferta pública, de manera que una transferència de les competències a la Generalitat creiem que afectaria directament a aquesta gran part de la plantilla". Això està relacionat amb els drets dels treballadors de Renfe que, per conveni i acords laborals, se'ls ha de permetre la mobilitat i elecció del lloc de treball, ha subratllat Martín.





Amb tot, el també secretari de comunicació ha reconegut que si les condicions laborals fruit de la cessió milloressin amb escreix -amb un "augment del salari i més dies de vacances, entre altres contraprestacions"- arribarien a valorar la proposta. Tanmateix, no hi ha massa números que això acabi passant.





"QUE ENS TINGUI EN COMPTE"





Finalment, el portaveu ha lamentat que l'anunci de l'estudi per part del govern de l'Estat del traspàs de Rodalies els hagi arribat a través dels mitjans de comunicació, de manera que no han pogut aclarir moltes coses perquè no coneixen "més detalls".





En aquest sentit, Martín també ha denunciat que no se'ls ha tingut en compte i que s'ha "obviat" l'opinió dels treballadors de Renfe. Així mateix, ha conclòs que "en cas que hi hagués presa de decisions, SEMAF hauria de tenir alguna presència per poder donar la seva opinió".