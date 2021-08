VÍDEO: El Barça comparteix un vídeo recopilatori amb els millors moments de Leo Messi

@EP





El FC Barcelona comunicava a última hora de la tarda d'aquest dijous que Leo Messi no seguirà al Barça. Culpaven a La lliga i a les seves restriccions, ja que informaven que tant el jugador com el club volien seguir lligats i havien fet tot el possible per signar un nou contracte.





No obstant això, sembla ser que això no serà possible pels límits salarials de La lliga. Així, el FC Barcelona ha d'acomiadar-se del què ha estat el seu millor jugador durant anys: Messi va arribar al Barça l'any 2000 i, des d'aleshores, tot han estat èxits. En total, segons ha informat el mateix club, han estat 35 títols, 778 partits, 672 gols, 6 Pilotes d'Or i 6 Botes d'Or.





Com agraïment i comiat, el club que presideix Laporta ha compartit un vídeo de set minuts amb els grans moments de l'argentí. És aquest.