A què equips podria anar-se'n Messi?

@EP





La sortida de Leo Messi del C Barcelona ha enxampat a tothom per sorpresa, inclòs a ell mateix. Des de feia setmanes l'argentí havia parlat amb Laporta per signar un nou contracte però, finalment, per restriccions de La lliga sembla que aquest no es podrà signar. Així, el davanter haurà de buscar noves opcions, encara que fins ara no hagués estudiat cap que no fos el Barça.





MANCHESTER CITY





Com possibilitats s'escolten dos equips: Manchester City i PSG. El primer dels clubs, l'anglès, està entrenat per Guardiola. Encara que l'entrenador català assegurava que volia que Messi acabés la seva carrera al Barça, les coses podrien haver canviat ara que el 10 blaugrana ja no tornarà a vestir aquesta samarreta.





El City ha fitxat Grealish per 100 milions i treballava a hores d'ara per fer-li un contracte també a Harry Kane. Tenia un pressupost aproximat de 300 milions per a realitzar els dos fitxatges, però amb Messi sent un jugador lliure podria ser que s'ho repensasin i oblidessin a Kane per sumar a les seves files al davanter argentí. De diners disposen, ja que compten amb l'ajuda dels Emirats.





PARIS SAINT-GERMAIN





D'altra banda sona amb força el PSG, un equip ple de jugadors que parlen espanyol i que li podrien facilitar les coses a Leo Messi. A més, són allà alguns bons amics seus com Neymar. No obstant això, el club parisenc ha fitxat Donnarumma, Wijnaldum, Ramos i Achraf aquest estiu i el fair play pot ser un inconvenient.





Així, tot i l'ajuda de Qatar en la part econòmica, el PSG podria haver de vendre a algun dels seus jugadors per poder fitxar Messi. Aquest podria ser Mbappé, el nom del qual fa setmanes que està sonant per al Reial Madrid.