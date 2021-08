Hiroshima commemora el 76è aniversari de l'atac nuclear

La ciutat japonesa d'Hiroshima ha commemorat aquest divendres, 6 d'agost, el 76è aniversari del llançament per part dels Estats Units d'una bomba nuclear contra la ciutat japonesa per posar fi a la Segona Guerra Mundial i ha urgit al Govern del Japó a signar de manera "immediata" el Tractat per a la Prohibició d'Armes Nuclears (TPAN).





L'alcalde d'Hiroshima, Kazumi Matsui, ha exigit al Govern que ratifiqui l'acord que va entrar en vigor el gener d'aquest any després de ser aprovat el 2017 per 122 nacions i subscrit per 50 estats, el qual suposa, a més, el primer tractat multilateral de desarmament nuclear a més de dues dècades.





Hiroshima després de la bomba @ep





La cerimònia anual s'ha portat enguany a terme en un format reduït per la situació de la pandèmia al Japó, i ha arrencat amb un minut de silenci a les 8.15 hores (hora local), moment en què 'Little Boy' - sobrenom que els científics nord-americà van donar a aquesta bomba nuclear-- va caure sobre Hiroshima causant la mort instantània de 70.000 persones, ferint a altres desenes de milers i arrasant completament el lloc.





Matsui ha destacat en el seu discurs en l'esdeveniment la importància de combinar els esforços individuals per encoratjar els estats amb armes nuclears a modificar les seves polítiques, una acció que ha demandat als joves.





"El camí cap a l'abolició no serà fàcil, però un raig d'esperança brilla en els joves", ha asseverat l'alcalde, per afegir que "les armes nuclears són la màxima violència humana", segons informa l'agència japonesa Kyodo.





Per la seva banda, el primer ministre japonès, Yoshihide Suga, ha subratllat la necessitat de "perseverar amb iniciatives realistes" cap al desarmament nuclear.





Mentrestant, en els Jocs Olímpics a Tòquio no s'ha guardat el minut de silenci després que el Comitè Olímpic Internacional (COI) rebutgés una petició per a això realitzada per la ciutat d'Hiroshima.





La decisió del COI ha provocat que a Hiroshima es van sentir "traïts" pel rebuig, segons recull el diari japonès 'Asahi Shimbun'.





Bach va realitzar una polèmica visita a Hiroshima abans dels Jocs Olímpics i va dipositar una corona de flors i va guardar un minut de silenci al Parc de la Pau de la ciutat.





"RESISTÈNCIA DE L'ESPERIT HUMÀ"





"En aquest dia, fa 76 anys, una sola arma nuclear va provocar un patiment inimaginable als habitants d'aquesta ciutat (Hiroshima), matant a desenes de milers de persones a l'instant, desenes de milers després del bombardeig ja moltes més en els anys següents ", ha recordat, per la seva banda, el secretari general de l'ONU, António Guterres, amb motiu de l'aniversari.





Així mateix, s'ha referit al que va desencadenar la tragèdia i ha apuntat que la "defensa incomparable" realitzada pels supervivents, els coneguts com a 'hibakusha', "és un testimoni de la resistència de l'esperit humà".





Guterres ha asseverat que aquest col·lectiu ha dedicat la seva vida a "compartir experiència" i a "fer campanya perquè ningú més pateixi el seu destí", i ha remarcat que l'ONU comparteix la seva visió d'un món sense armes nuclears.





"Aquest va ser el tema de la primera resolució de l'Assemblea General, aprovada tot just cinc mesos després delbombardeig d'Hiroshima, i del TPAN, que va entrar en vigor el 22 de gener d'aquest any", ha postil·lat en el seu missatge.





En aquesta línia, ha mostrat la seva "profunda preocupació" per "la falta de progrés cap a l'objectiu d'un món lliure d'armes nuclears". "Els estats en possessió d'armes nuclears han modernitzat els seus arsenals en els últims anys, el que ha desencadenat una nova carrera d'armaments", ha advertit.





D'aquesta manera, Guterres ha cridat els estats que posseeixen armes nuclears al fet que "adoptin mesures de reducció de riscos, de manera individual i conjunta", i ha instat els governs que utilitzin la Desena Conferència de Revisió del TPAN per "enfortir la seva compromís amb un món lliure d'armes nuclears ".





"L'única garantia contra l'ús d'armes nuclears és la seva total eliminació", ha sentenciat.