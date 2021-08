Així funciona el límit salarial que impossibilita que Messi segueixi al Barça

@EP





El FC Barcelona emetia aquest dijous un comunicat oficial en què informava que Messi no seguirà al FC Barcelona a causa de les restriccions de la Lliga. Aquestes restriccions són, en realitat, un límit salarial que va establir el president de La Lliga, Javier Tebas, el 2013.





La mesura va ser creada per ajudar els equips endeutats. I, encara que no té una xifra exacta com a límit, obliga els clubs a presentar els seus balanços i deduir les seves despeses. Unes despeses que inclouen salaris de jugadors, cos tècnic i preparadors físics i despeses en el planter i altres equips del club. A més, també es tenen en compte la Seguretat Social etc. I, des 2018, s'han de sumar les pèrdues de la temporada prèvia ... el que ha fet al FC Barcelona perdre Messi, ja que amb el Covid-19 s'han perdut molts diners i el seu deute s'ha engreixat.





Sense anar més lluny, al gener el Barça va comunicar que tenia un deute de 196,7 milions d'euros només en traspassos de jugadors en la temporada 2019/20. El seu deute net va pujar fins als 488 milions.





Abans de començar una temporada tots els equips han de presentar aquest balanç amb els seus ingressos i també totes aquestes despeses. La diferència entre uns i altres és el seu límit salarial i, amb el deute del FC Barcelona, el seu límit salarial va passar d'estar en 633 milions en la campanya 2018/19 a estar-ho en 348 milions en l'actualitat.