Aquestes són les novetats del sumari del cas José Luis Moreno

El productor televisiu José Luis Moreno, que va ser detingut per ordre de l'Audiència Nacional el passat 29 de juny al seu domicili de Boadilla de la Muntanya, no va obrir les portes de la seva finca a la policia en el moment de l'entrada i registre, i va esperar als agents i a la comitiva judicial en el seu dormitori.





Així consta en l'atestat policial que forma part del sumari de l'Operació Titella que se segueix contra el famós ventríloc i altres per presumptes delictes d'estafa i organització criminal, entre d'altres.





"Després de diversos intents per que obrin la porta, ningú des de l'interior de la casa accedeix a això. Que davant aquesta situació els compareixents (...) salten la tanca principal de la finca, per poder arribar a la porta d'accés a l'immoble ", detallen els agents sobre l'entrada a les 08.00 hores al domicili.





Un cop a la finca van aconseguir que obrissin les portes de la residència, on hi havia diverses persones que van indicar que Moreno es trobava a la primera planta. "Localitzen al dormitori a l'ara presentat com a detingut, el qual és informat dels drets que l'assisteixen", indica l'informe policial.





En aquest registre que es va produir immediatament després i que es va allargar fins a les 19.00 hores, la policia va trobar, entre altres coses, una pistola --Smith & Wesson-- de l'calibre 9 per 19 mil·límetres propietat de Moreno.





Després de la seva detenció, a Moreno se li van llegir els seus drets "en llenguatge senzill i accessible" i va ser informat dels fets motivadors de la seva detenció. El ventríloc va manifestar que no prestaria declaració, que volia ser assistit per l'advocat Carlos Aguilar i va sol·licitar que de la seva detenció fos avisat el tinent coronel de la Guàrdia Civil Javier Rogero.





L'ENTRAMAT "MOLT COMPLEX" DE MORENO





En un informe de 20 de gener, els agents sostenen que Moreno, amb el "pretext" de finançar un projecte cinematogràfic o televisiu, "es va valer de certs individus" i d'"una sèrie de mercantils que constituïen un entramat empresarial molt complex" per poder "accedir a diferents i diverses entitats bancàries a la recerca de finançament, romanent ell en l'anonimat".





Segons els investigadors, el productor de televisió hauria "entabanat" - "o almenys intentat" - tant a inversors privats com a entitats bancàries.





En el marc de les indagacions, la policia judicial ha descobert que el ventríloc va participar "directament en la fase de blanqueig de capitals", va invertir diners en "objectes i béns de luxe" i es va servir del seu departament d'administració per "confeccionar factures que justifiquin els ingressos i despeses irregulars "i per" manipular "la comptabilitat de les societats que gestiona amb la intenció d '" enganyar socis i inversors privats "i" distreure "els pagaments d'impostos a la Hisenda Pública.





En els informes que obren en la causa se sosté que la presumpta trama en la qual s'investiga a productor hauria dut a terme operacions "fraudulentes de finançament a través d'empreses pantalla" que eren "administrades per testaferros" i "no tenen activitat real" .





A més, els agents asseguren que el suposat entramat s'hauria "beneficiat dels crèdits ICO" que s'estaven concedint arran de la pandèmia i que hauria sol·licitat línies COMEX (Comerç Exterior) "previsiblement per desviar els beneficis obtinguts a través del finançament irregular de les societats a països estrangers ".





EL PAPER DE MARTIN





En el sumari, concretament en un ofici policial de juny de 2021, elaborat dies abans de la seva detenció, també es recullen extractes de les converses telefòniques intervingudes a persones de la trama i que van servir per sustentar les imputacions. En aquest context, els investigadors plasmen negre sobre blanc el paper de l'amic íntim de Moreno, M ARTÍN Czehmester, qui d'acord amb la "intel·ligència financera disponible" va realitzar diferents transferències a la República Txeca "de les que es podria estar lucrant".





A més, als investigadors els consta la compra d'un pis a Praga pel qual s'haurien pagat al voltant de 700.000 euros a través d'una de les empreses de Moreno, YOUMORE TV SL, i que hauria estat "un regal" de productor a Martin .





Els agents afegeixen que Martin participava "directament" en al fase de blanqueig de us beneficis obtinguts per Moreno i les seves empreses a través de la seva activitat fraudulenta. "En concret ostenta la titularitat de propietats immobles d'alt standing a l'estranger, en concret a la República Txeca, gaudeix de viatges de luxe en vaixells i avions privats, té l'usdefruit de vehicles d'alta gamma de les millors marques i rep diners en seus comptes ", detallen.





UNA MULA EN UN CONTROL





D'altra banda, el sumari també recull detalls sobre la participació en l'organització de Javier Villalba, que col·laborava "activament" amb el mateix Antonio Aguilera --un altre dels capitostos costat de Moreno--, a què hauria preparat i venut societats destinades a "ocultar i blanquejar els diners que li aporta l'activitat fraudulenta". Així les coses, aquest s'encarregava d'organitzar els transports, enviaments i recollides d'efectiu des de l'estranger, encarregant-se de buscar les "mules" i gestionar els viatges.





Un d'aquests enviaments va ser interceptat per una patrulla de la Guàrdia Civil a Saragossa. Després de donar-li l'alt, agents de l'Institut Armat van revisar al maleter de Montserrat Pedreny, trobant en una fusta sota la roda de recanvi bitllets per valor de 1.294.250 euros, a més de 1.000 euros que li van ser lliurats a la mula en concepte de dietes.





Aquest muntant, segons els investigadors, tindria el seu origen en l'activitat delictiva a Milà (Itàlia) de Carlos José Brambilla que, situat el graó superior de la jerarquia organitzativa, seria dirigent d'una organització que es dedicava al narcotràfic.





Després de la intercepció de diners, Villalba va cridar al seu cunyat, José Antonio Cortés, a què va confessar el "impressionant cabreig" que tenia després que li haguessin intervingut en la capital aragonesa, en un control al peatge, un enviament de sushi, el més gran fins a la data, al·ludint així als diners interceptats per la Guàrdia Civil.





"NO VEGIS QUÈ PINTA, QUE NI LA SÈRIE OZARK"





Villalba, preocupat per si això generaria alguna inspecció en les empreses, va assegurar que el que havia generat la pèrdua de diners "és cabreig i desconfiança" als responsables. "Aquesta gent està acostumada a les pèrdues, però que clar, que quan et toca directament i sobre ara que només portaven dos mesos treballant ja que ha estat una 'putada'", ha reconegut.





A la xerrada amb el seu cunyat Villalba va comparar als "caps" amb els protagonistes de la sèrie Ozark, basada en un càrtel de narcotraficants mexicans. "No vegis quina pinta, que ni la sèrie, que és pitjor encara", li hauria assegurat, relatant-li que, en una trobada, un dels encarregats li va fer passar a una sala per preguntar-li pels diners.





Allà un dels dirigents -que anava acompanyat d'un "pinxo nan" - sense saludar-lo "ni res", li va preguntar "sense mirar-li" que quan s'anava a recuperar el muntant i que "quant temps" s'anava a trigar. El mateix Villalba va treure importància a aquesta trobada explicant que això als caps els era igual, perquè "de sis carregaments que porten, perden quatre", sent el marge de beneficis "tan alt que els surt a compte".





Per als investigadors "aquesta comunicació és molt reveladora, i important" perquè "d'una banda insinua a través de la menció a la sèrie Ozark, que els diners és procedent del narcotràfic i a més afegeix que estan acostumats a perdre tants diners com a mercaderia (cocaïna ), perquè els beneficis són tan alts que els compensa ".