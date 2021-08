Alberto Ginés es penja l'or en l'escalada

@EP - COE





L'escalador espanyol Alberto Ginés s'ha penjat la medalla d'or en la competició combinada dels Jocs Olímpics de Tòquio, convertint-se en la gran sorpresa de l'esport espanyol a la capital japonesa.





Un dels nous esports olímpics ha portat una de les alegries més inesperades per a la delegació espanyola en aquests Jocs, ja que Ginés, de 18 anys, s'havia plantejat aquesta competició com una preparació per a Paris 2024, però ha explotat abans de l'esperat i ja té la seva primera medalla, a més daurada.





Ginés es va ficar en la final amb el sisè millor registre i, malgrat la seva joventut, no es va arrugar en el dia decisiu per penalitzar un total de 28 punts i aconseguir la glòria per davant del nord-americà Nathaniel Coleman (30 punts) i de l'austríac Jakob Schubert austríac (35 punts), que es van haver de confirmar amb la plata i el bronze, respectivament.