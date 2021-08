Mor el conductor d'una motocicleta en un accident a Bellpuig

El conductor d'una motocicleta ha mort en un accident a la A-2 a Bellpuig (Lleida), segons ha informat el Servei Català de Trànsit aquest divendres en un comunicat.





Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va xocar contra una motocicleta i, posteriorment, el conductor de la motocicleta va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que ha confirmat aquesta matinada la mort de l'home de 58 anys.





El conductor del turisme ha estat localitzat a la sortida de l'A-2 a pocs quilòmetres, amb el vehicle avariat a causa del mateix accident i, després de realitzar-li les proves d'alcoholèmia i drogo test, ha donat un resultat positiu de 0,85 mg / l en aire espirat i reactiu positiu en cocaïna.





Els Mossos, que han rebut l'avís de l'accident a les 23.42 hores, han detingut el conductor del turisme per un delicte "contra la seguretat de trànsit, per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, per homicidi per imprudència greu i per omissió de socors ".





Amb aquesta víctima, són 79 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.