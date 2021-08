Detingut a Barcelona un presumpte proxeneta per captar noies en necessitat econòmica

Un home de nacionalitat espanyola i 38 anys va ser detingut dimarts passat per presumptament captar noies en necessitat econòmica per prostituir i per extorsionar usuaris de pàgines de contactes sexuals i demanar-los quantitats de diners sota l'amenaça de fer públic que eren usuaris de prostitució.









Segons un comunicat dels Mossos d'Esquadra d'aquest divendres, les indagacions policials "han estat molt complexes ja que l'arrestat prenia moltes mesures d'autoprotecció, conscient de les activitats delictives que duia a terme".





Concretament i per evitar que la policia detectés la seva activitat delictiva, suplantava la identitat d'algunes de les dones a les que explotava i, d'aquesta manera, utilitzava targetes de crèdit i línies telefòniques contractades al seu nom.





"UN DELS proxenetes més buscats a ESPANYA"





Els agents han acreditat que l'arrestat buscava noies que s'oferien laboralment per fer tasques domèstiques de la llar o altres treballs a través de portals d'anuncis a internet i que estaven en una situació econòmica precària.





El detingut estava reclamat per tres jutjats de diversos punts d'Espanya per fets delictius de les mateixes característiques i era "un dels proxenetes més buscats a Espanya".