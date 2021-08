VÍDEO: Rescaten un home en cadira de rodes segons abans de ser atropellat per un tren

Un home en cadira es rodes a caure des de l'andana fins a les vies del Metro de Nova York. Un altre home, sense dubtar-ho, va saltar també a les vies per rescatar-lo i va poder fer-ho just en el moment exacte per a salvar-li la vida.





El segon home va treure primer la cadira de rodes i després va ajudar a l'accidentat a aixecar-se. Altres persones, des de l'andana, van col·laborar i el van ajudar a sortir. Ho van aconseguir pocs segons abans que un tren arribés a l'estació.